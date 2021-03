Cuba registra creciente interés por el mundo de las criptomonedas

Las criptomonedas despiertan cada día más interés en Cuba, como demuestra el hecho de que Google indicó recientemente que es el país de América Latina donde se hicieron más búsquedas sobre ese tema, un aumento que sería fruto de poder conectarse a Internet desde dispositivos móviles.

Hace dos años, el emprendedor y ‘youtuber’ Erich García equiparaba la palabra criptodivisa al término estafa, pero después cambió de opinión cuando descubrió que ofrece un universo de posibilidades hasta ahora vetadas para los cubanos.

“Pueden comprar cosas por Internet, pagar servicios, ofrecer servicios pagando con criptomonedas y, de esa manera, se globalizan un poco, sorteando las dificultades que tenemos ahora mismo de no acceder a recursos financieros normales: los cubanos no tenemos acceso ni a Visa, ni a MasterCard, ni a Paypal, ni a Skrill”, comenta.

Las criptomonedas y el bloqueo estadounidense

García no solo se ha convertido en un emprendedor del sector, sino también en uno de sus impulsores más populares en Cuba a través de su canal de YouTube, en el que cuenta con decenas de miles de seguidores y en el que educa y orienta a los cubanos interesados en el tema.

Expertos como el matemático Alexi Massó estiman que el creciente interés de los cubanos por las criptomonedas está, en parte, en las características de las divisas digitales y las limitaciones impuestas por el bloqueo de EE.UU. “Si a ese entorno incluyes un modo de dinero que no tiene un dueño, entonces le estás dando la posibilidad a la gente de operar con algo que nadie va a poder limitar”, explica.

Tras los golpes de la Administración Trump contra las remesas, muchos vieron en estas monedas digitales una luz en el camino. Es el caso de Eyonis González, un joven informático que pertenece a la iniciativa Bitremesas, que triangula el envío de dinero a Cuba con una fórmula simple en la que asegura que todos ganan: le depositan criptomonedas y entrega el dinero físico.

Oportunidades de emprendimiento

“Se beneficia quien radica en el exterior, porque encuentra una vía para enviarle dinero a su familiar en Cuba, el familiar en la isla se ve beneficiado en recibir ese dinero y, en mi caso personal, adquiero las criptomonedas que me permiten adquirir los servicios en Internet que, de otra manera, se me encuentran limitados”, afirma González.

Algunos han visto también un supuesto refugio para sus ahorros en tiempos de crisis e inflación; una alternativa que se asume con cautela frente a numerosos casos de estafas. Jóvenes emprendedores perciben esta opción como una oportunidad.

Pero no todos son tan optimistas: algunos piensan que se está creando una burbuja a punto de explotar; otros, que los bancos darán un golpe de muerte o que se necesita un respaldo gubernamental que no existe en Cuba. Sin embargo, no hay duda que las criptomonedas ofrecieron una solución efectiva a algunos problemas y que cada día cuentan con más seguidores.

Cortesía de RT

