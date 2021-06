Cuerpo calcinado en centro de Santiago: Cámaras de seguridad revelan últimos minutos de la víctima

Durante la mañana de este miércoles el cuerpo de un joven fue encontrado calcinado frente a una sucursal bancaria en pleno centro de Santiago, a escasas cuadras del Palacio de La Moneda.

Desde la Fiscalía Centro Norte trabajan para revelar identidad, responsables y motivación del crimen.

Consultado sobre un posible vinculo del hecho con otros crímenes ocurridos en la zona, el fiscal Javier Mayer, de la zona Centro Norte, aclaró que «han habido varios hechos de violencia, pero en un principio no tenemos antecedentes para vincularlo con algún homicidio por bandas, vinculado por secuestro, etc. No tenemos ningún antecedente sobre eso, más bien para ser un hecho aislado».

Sobre el desarrollo de la investigación, confirmó que «hasta ahora se ha hecho la concurrencia de la Brigada de Homicidios (PDI), se está trabajando en la identificación, para eso se logró encontrar una huella útil, así que deberíamos tener pronta noticia sobre la identidad de esta persona».

Sobre la teoría de testigos, quienes planteaban que el cuerpo fue traído desde otro sitio y depositado en un cubículo de madera instalado en el pasaje Ramón Nieto, Mayer aclaró que «ya hemos establecido que el hecho ocurrió en este entorno. Se descarta que haya ocurrido en otro lugar y se haya traído el cuerpo acá».

«Hemos encontrado registros de cámaras y eso lo hemos vinculado con otras declaraciones de testigos que tenemos. Ya tenemos una línea de investigación. Hasta el momento lo hemos vinculado con una persona. Claramente estamos en presencia de un homicidio», aseguró el fiscal.

De hecho, el registro audiovisual perteneciente a las cámaras de seguridad del sector podrían entregar información clave sobre el crimen reportado en el paseo Ramón Nieto.

De acuerdo a BioBio, en el material audiovisual se puede identificar a dos personas caminando por el paseo Estado, mientras una de ellas rocía un líquido a la otra con un bidón. Tras ello, ambas siguen caminando tranquilamente y luego ingresan al paseo Ramón Nieto, donde se produjo la muerte de la persona afectada.

Las imágenes concuerdan con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Centro Norte, quienes aseguran que el cuerpo del sujeto, que tendría una edad entre 18 y 25 años de edad, fue quemado en el lugar de los hechos.

PDI investiga hallazgo de cuerpo calcinado en el centro de Santiago.



De acuerdo a información preliminar, se trataría de un hombre de entre 18 y 25 años.



🎥© AgenciaUno TV/Joshua Arguello pic.twitter.com/QHF8KDVxAW — AgenciaUno (@agenciaunochile) June 23, 2021

Según las investigaciones realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI, la situación se produjo de madrugada, entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugada de este miércoles 23 de junio.

El jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, prefecto Jorge Márquez, recalcó que todas las diligencias se están haciendo, además, de las entrevistas a posibles testigos del hecho.

“El trabajo criminalístico va a despejar las dudas sobre este caso, respecto a si efectivamente la acción del fuego se produjo en este lugar, o si toma fuerza la teoría de que el cuerpo fue depositado “, manifestó Márquez, citado por el portal ADN.

La PDI logró descartar la relación entre este cuerpo y el otro encontrado este martes en el Portal Fernández Concha, donde un hombre fue baleado en la cabeza tras aparentes problemas ligados a servicios sexuales.

Según Carabineros, por el momento no hay detenidos, aunque se tendría identificado al sospechoso que fue autor del crimen.

Asimismo, ya se maneja la posible identidad de la víctima, y se espera que en las próximas horas se pueda confirmar.

Tras el hecho, algunos comentarios en redes sociales manifestaron su descontento, y manifestaron que esta situación evidencia la falta de políticas de seguridad para los ciudadanos.

