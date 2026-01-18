Cuestionan publicación festiva del alcalde de Los Lagos tras detención de familiares de Julia Chuñil

Alcalde de Los Lagos (Independiente-Chile Vamos) cuestionado por publicación festiva tras detención de familiares de víctima mapuche

Una publicación realizada por el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz (Independiente – Chile Vamos), generó cuestionamientos en redes sociales luego de que Radio Bío Bío informara sobre la detención de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil Catricura, en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de la dirigenta mapuche y defensora ambiental.

A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, el jefe comunal compartió un contenido acompañado de un emoticón que alude a una celebración o baile, publicación que fue interpretada por usuarios como una reacción inapropiada frente a un hecho de extrema gravedad, considerando que el caso involucra la muerte de una mujer mayor, integrante de una comunidad mapuche, y que aún se encuentra en pleno proceso judicial.

La historia fue difundida el mismo día en que se conocieron públicamente las detenciones, lo que intensificó las críticas hacia el alcalde, especialmente desde sectores que han seguido el caso de Julia Chuñil y que han exigido durante meses verdad, justicia y un trato respetuoso hacia la víctima y su familia.

Hasta ahora, el alcalde Víctor Fritz no ha emitido una explicación pública respecto del sentido o contexto de la publicación, ni ha aclarado si el emoticón tenía relación directa con la noticia difundida por el medio nacional.

Cabe señalar que la investigación por la desaparición y muerte de Julia Chuñil es liderada por el Ministerio Público, y que las personas detenidas aún no han sido condenadas, encontrándose el caso en etapa de formalización y desarrollo judicial, conforme al principio de presunción de inocencia.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han reiterado que este caso requiere responsabilidad institucional, sensibilidad pública y respeto irrestricto hacia la víctima, evitando gestos o mensajes que puedan interpretarse como banalización de un crimen que ha conmocionado a la Región de Los Ríos y al país.