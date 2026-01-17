Daniel Jadue afirma: «Hoy día no hay izquierda» en Chile ni en Europa

Daniel Jadue declaró que "hoy día NO hay izquierda", ni en Europa ni en Chile, criticando incluso a su Partido Comunista por carecer de un programa revolucionario y aprobar medidas represivas. Sus afirmaciones se dieron durante el lanzamiento de un libro que diagnostica la orfandad política de la clase trabajadora.

Autor: Seguel Alfredo
En el marco del lanzamiento del libro «Revolución Social en Chile y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador«, de Manuel Riesco y Luis Corvalán, el exalcalde y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, realizó una presentación crítica . Durante su intervención, Jadue aseveró que «Hoy día NO hay izquierda«, diagnóstico que extendió a nivel internacional, afirmando que «no hay izquierda en Europa, no hay izquierda».

El comentarista y anfitrión de la actividad profundizó en su evaluación sobre la realidad chilena, incluyendo a su propia colectividad. Con claridad, señaló: «Ni siquiera nosotros, las y los comunistas podemos definir que hoy día tengamos un programa de izquierda». Para respaldar esta afirmación, recordó acciones del Partido Comunista durante los últimos cuatro años, como haber «aprobado la militarización de la Araucanía, aprobó las leyes represivas» y una serie de reformas que, según expresó, «si la hubiera presentado Piñera no las hubiéramos aprobado nunca», citando como ejemplo la reforma previsional del exmandatario.

Respecto al libro presentado, Daniel Jadue señaló: “El libro es duro, y con razón, cuando diagnóstica que por primera vez en un siglo la más reciente y masiva irrupción del pueblo trabajador de Chile en el espacio político aparece huérfana de una fuerza política revolucionaria”. Sus palabras refuerzan la tesis central de la obra, al tiempo que su propia intervención ejemplifica la crítica interna sobre la ausencia actual de un proyecto transformador y revolucionario en el espectro político que tradicionalmente se identifica con la izquierda.

Ver transmisión completa del lanzamiento del libro (Canal de Daniel Jadue):

