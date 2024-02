Daniel Jadue critica el «exceso de blanqueo» de la figura de Piñera: «No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió este sábado al trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, así como a las palabras que tuvo el actual presidente Gabriel Boric respecto de su antecesor.

En entrevista con The Clinic, Jadue recordó que él envió sus condolencias a la familia y amigos de Piñera luego. de que se hiciera pública su muerte. Sin embargo, criticó el «exceso de blanqueo» que existió en torno a la figura del exmandatario en los días posteriores a su deceso y aseguró que la oposición ha hecho «un aprovechamiento político vergonzoso» de su muerte.

«Respeto el duelo de la familia y lamento, como lo lamenté desde el primer día, un fallecimiento trágico que nadie esperaba. Pero no participo ni estoy de acuerdo con las palabras del Presidente que me parecieron absolutamente un exceso. Un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha con un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del expresidente», señaló Jadue.

«Respetar el dolor (de la familia) no me impide recordar con mucha franqueza el rol del presidente Piñera en la historia de Chile. No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios. Se lo puede preguntar a los ahorrantes del Banco de Talca, recordemos que estuvo prófugo. A los que vivieron el episodio de las empresas zombies, o a los que vivieron el episodio Chispas, cuando era senador. O con el viaje a China con los hijos para que pudieran hacer negocios, las acciones de LAN, lo que pasó con Exalmar y Dominga…», agregó el edil.

Respecto al panorama en la derecha luego de la muerte de Piñera, Daniel Jadue aseguró que es difícil que los parlamentarios del sector cambien la actitud obstruccionista que han tenido hacia el gobierno.

«No hay nada que la muerte del presidente Piñera cambie. Aquí hay una derecha que está obstruyendo antes, que va a seguir obstruyendo ahora y va a seguir obstruyendo después porque ellos defienden los intereses de los poderosos. Piense usted que los que ganan en el Congreso más de $6 millones de pesos, de la derecha, no quieren subir la pensión de $200 mil», señaló.

«Tenemos un patrón de comportamiento de la derecha que es histórico, y yo entiendo por qué ellos se sienten íntimamente representados por alguien que violó las normas en Exalmar, en Dominga (…). Tienen todo el derecho a sentirse representados por alguien que violó los derechos humanos en el estallido social; alguien que fue a tratar de derrocar a un gobierno extranjero, tratando de invadir con ayuda que no había sido aceptada ni canalizada por la forma habitual», añadió.

Finalmente, Jadue aseguró no compartir las palabras del presidente Boric respecto de Sebastián Piñera: «Para mí, disculpe que lo diga, con mucho respeto por el dolor de sus familiares, Piñera no es un demócrata y menos alguien que pensara en Chile», sentenció.