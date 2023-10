Daniel Jadue no descarta una posible candidatura presidencial: «Siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió este jueves a una posible candidatura presidencial, en los comicios que se llevarán a cabo en 2025.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista en el programa Stock Disponible del Canal VíaX, donde el jefe comunal abordó la situación política del país.

En este sentido, fue consultado por una posible candidatura a la presidencia en el caso de que el Partido Comunista se lo pidiera, Jadue se mostró disponible.

“Yo siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido”, expresó Jadue, citado por BioBio.

😯El presente del #PartidoComunista, la autocrítica por parte de la izquierda y el momento que vive el #FrenteAmplio 👀 El alcalde de @Muni_Recoleta ,@danieljadue, conversará con @freddy_stock de esto y mucho más en @stockdisponible 👊 pic.twitter.com/20QbWpwPal — VIA X (@viax) October 5, 2023

Durante la entrevista, también fue consultado por las palabras del actual presidente Gabriel Boric, quien se refirió al exmandatario Sebastián Piñera como un demócrata.

«Yo puedo hablar por mí, no puedo juzgar al Presidente. Para mí Piñera no es un demócrata, para mí, Piñera es un violador de Derechos Humanos, Piñera es alguien que le declaró la guerra a su pueblo y que hoy está imputado, junto a varios de sus ministros, por crímenes de lesa humanidad, entonces ahí hay algo que no concuerdo», cuestionó el representante del PC.

Pese a las críticas al Gobierno Nacional, Jadue realizó una autocrítica al Partido Comunista y afirmó que la organización política se convirtió en un «partido electoralista»

Por otra parte, se refirió también a la Ley de Usurpación y señaló que, pese a no estar de acuerdo con las tomas, si valora de forma positiva el veto presentado por el Gobierno Nacional ante el Senado.

“Yo no estoy de acuerdo con las tomas, pero es un recurso último de estado de desesperación. Nadie se toma las cosas que están ocupadas y cuando lo hacen está la ley que protege al propietario y yo estoy de acuerdo de proteger el derecho de propiedad”, puntualizó.