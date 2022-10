Daniel Núñez reconoce que el Gobierno «no tiene la fortaleza» para retirar el TPP11 del Senado: «Tenemos un Gobierno debilitado por el triunfo del Rechazo»

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió a la estrategia del Ejecutivo para tramitar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). En entrevista en radio Nuevo Mundo, Núñez reconoció que el Gobierno se encuentra debilitado luego de la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida y que hoy no tienen la fuerza para hacerse cargo de los cuestionamientos que surgirían en caso de retirarse el TPP11 del Congreso.

«(Retirar el proyecto) no fue considerado como una opción, uno se preguntaría por qué. Yo creo que esto tiene que ver con el escenario que se configura con el triunfo del Rechazo. La derecha está en una actitud muy agresiva«, señaló el senador.

«Hemos dado la pelea desde el Senado, pero no hemos sido capaces de volcar a las calles a la ciudadanía. Esto se combina con un escenario en que no tenemos presión ciudadana significativa, en que tenemos un gobierno debilitado por el triunfo del Rechazo (…) Si el Presidente retirara el TPP11 harían de eso un motivo de cuestionamientos. Lamentablemente hoy el gobierno no tiene la fortaleza suficiente para avanzar más allá«, agregó.

La postura de Núñez fue respaldada por la senadora de Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien explicó que no sólo el Ejecutivo quedó debilitado luego del plebiscito, sino que también las coaliciones de Gobierno.

«Con el amplio del respaldo del Rechazo el Gobierno obviamente se debilita, pero también los partidos que conformamos Apruebo Dignidad como también el Socialismo Democrático. Es por eso además que se produce el cambio de gabinete y este segundo tiempo del gobierno», señaló la senadora.