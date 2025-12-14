Davor Mimica: “Voté por Matthei por ser el camino de menor daño para la democracia, y por lo mismo votaré ahora por Jara”

Analista político Davor Mimica, luego de apoyar a Matthei en primera vuelta, anuncia voto por Jeannette Jara en balotaje
Davor Mimica, reconocido analista político, ingeniero, conductor del podcast «Democracia en LSD» y con presencia en medios de comunicación, ha generado debate tras manifestar públicamente en su cuenta de X (antes Twitter), ampliamente viralizado, que otorgará su voto en segunda vuelta a la candidata Jeannette Jara.
En una serie de posts, Mimica explicó las razones detrás de su decisión, argumentando: «Voté por Matthei por ser el camino de menor daño para la democracia chilena, y por lo mismo votaré ahora con aún mayor dificultad por Jara. No es un llamado ni un apoyo, sino sólo una argumentación por si a alguien más le sirve«.
Además, para fundamentar su análisis, compartió una trilogía de su podcast titulada «Amenaza Presidencial», realizada en colaboración con el cientista político Juan Sajuria, invitando a la audiencia a revisar los episodios sobre discurso, propuestas y clima político.
Amenaza Presidencial I: Discurso y comportamiento
Amenaza Presidencial II: Propuestas de políticas y reformas institucionales
Amenaza Presidencial III: Clima político y social
