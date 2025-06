De Gladys Marín a Jeannette Jara: El perfil de la candidata presidencial de “Unidad por Chile”

De Gladys Marín a Jeannette Jara:

Veintiséis años después de que Gladys Marín hiciera historia como la primera candidata presidencial del Partido Comunista (PC) en 1999 —en una elección marcada más por la resistencia simbólica que por expectativas de triunfo—, Jeannette Jara encabeza las primarias de Unidad por Chile con algo que a Marín le fue esquivo: posibilidades reales de gobierno.

Gladys Marín, diputada más joven de su época (1965-1969, 1969-1973) y símbolo de la lucha por los derechos humanos, representó al PC en tiempos de transición, cuando su espacio político era marginal y dominaba el eje binominal.

Hoy, Jara llega como una figura con experiencia de Estado, respaldada por logros legislativos clave —como la reducción de la jornada laboral y la reforma previsional— y con una votación que superó a las figuras de la exConcertación (Tohá) y del FA (Winter).

La candidatura de Jeannette Jara no solo revive el legado de Marín, sino que lo proyecta en un escenario inédito y complejo, con una líder que conjuga raigambre militante y pragmatismo técnico.

En una fotografía histórica, donde aparece Marín y Jara, compartida por la candidata presidencial, señaló: “Así era Gladys Marín. Una mujer sencilla y directa. Que un día cualquiera de 1994 se apareció en un patio de la USACH para conversar. Sin tele, sin comitivas, así no más (…) La misma mujer que fue secretaria general Jota, fue diputada, luchó contra la dictadura y lideró el PC”.

Cabe destacar que, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC), previo a las votaciones de este 29 de junio, reafirmó su enfoque unitario, destacando que su postulación representa una coalición amplia y no solo al Partido Comunista: «Formamos parte de este gobierno y que si yo soy elegida la candidata a las primarias, yo voy a ser la candidata de una coalición de centro izquierda amplia y unitaria. No de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido. Y en eso quiero ser sumamente clara, así que van a estar todas y todos convocados”, afirmó.

Jeannette Jara Román: Trayectoria profesional y política

Jeannette Jara Román nació el 23 de abril de 1974 en Conchalí, Santiago de Chile. Su formación académica incluye títulos de abogada por la Universidad Central y de administradora pública por la Universidad de Santiago de Chile (Usach), complementados con un magíster en gerencia y políticas públicas de la misma casa de estudios. Además, posee diplomas en materias procesales y financieras, consolidando una sólida base técnica y jurídica para su carrera en el sector público.

Con una amplia experiencia en auditoría financiera, tributaria y seguridad social, Jara ha destacado en la dirección de equipos, diseño de estrategias organizacionales y supervisión de metas. Su labor interinstitucional ha sido clave en la formulación y gestión de normas legales y reglamentarias. Asimismo, ha incursionado en el ámbito académico como docente universitaria y capacitadora, ejerciendo roles como contralora y jefa de carrera de administración pública en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Su trayectoria política comenzó tempranamente: a los 14 años ingresó a las Juventudes Comunistas (JJCC) y en 1999 se integró al Partido Comunista (PC), del cual forma parte de su Comité Central desde 2015. Durante su etapa universitaria, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach (Feusach, 1997), y más tarde, como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), asumió liderazgos sindicales en la Asociación de Fiscalizadores (AFIICH).

En el ámbito gubernamental, Jara ha ocupado cargos clave, como fiscalizadora tributaria (1999-2013), integrante del directorio de ChileAtiende (2014-2015) y jefa de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social (2015-2016). Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social, donde sentó bases para su posterior rol ministerial.

Como ministra del Trabajo y Previsión Social bajo el mandato de Gabriel Boric, impulsó importantes avances legislativos mediante el diálogo tripartito. Entre ellos destacan la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la Ley de Conciliación Vida Laboral y Familiar, el aumento gradual del salario mínimo —superando los $510.000— y la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que promueve la erradicación de la violencia y el acoso laboral.

Uno de sus mayores desafíos fue liderar la reforma previsional, una de las transformaciones más complejas de los últimos años. A esta se suman iniciativas como el fortalecimiento del Seguro de Cesantía y la Ley Karin, que reflejan su compromiso con los derechos laborales. Su gestión ha combinado capacidad técnica y habilidad política, articulando consensos entre empleadores, trabajadores y el Estado.

Con una carrera marcada por la coherencia entre su militancia y su labor técnica, Jeannette Jara Román representa una figura clave en las políticas sociales chilenas. Su trayectoria —desde el movimiento estudiantil hasta el más alto nivel de decisión pública— evidencia un profundo compromiso con la justicia social y la modernización del Estado.