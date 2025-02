De honores a Pinochet a “Golpe de Estado a Boric”: Sigue la polémica de concejala republicana de La Unión

Concejala republicana de La Unión reaviva polémica: afirma que un Golpe de Estado a Boric es posible

La polémica en torno a la figura del golpista, dictador y criminal de lesa humanidad, Augusto Pinochet y su legado, vuelve a ocupar la agenda pública tras las declaraciones de la concejala unionina Emilia Rauld, quien no solo defendió la restitución del exdictador como «hijo ilustre» de La Unión, sino que también afirmó que un Golpe de Estado al presidente Gabriel Boric es posible si la crisis de seguridad no se resuelve.

En una entrevista con Diario El Ranco, Rauld, la concejala del Partido Republicano, justificó su propuesta de restituir el título honorífico a Pinochet, revocado en 2022, argumentando que «no podemos borrar con el codo la historia de Chile». La concejala sostuvo que el régimen militar fue «un excelente gobierno» para ella y su familia, y criticó la decisión de eliminar reconocimientos históricos «por secretaría».

Sin embargo, sus declaraciones más controvertidas llegaron al ser consultada sobre la posibilidad de un Golpe de Estado contra el actual mandatario. «Si esto no cambia, yo creo que sí», afirmó Rauld, refiriéndose a la crisis de seguridad y la delincuencia. «La gente quería que salieran los militares a la calle, pero ellos no se mandan solos. Si no ponemos un alto al fuego, la historia se repite», agregó, sin descartar la llegada de un presidente «más extremo» en el futuro.

Estas palabras han generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos, sociales y democráticos, que las califican como una apología al golpismo. Rauld, no obstante, insistió en que su postura no busca desestabilizar el gobierno actual, sino alertar sobre las consecuencias de la crisis social. «No estoy de acuerdo con que lo apedreen (a Boric). Lo respeto porque es el presidente de Chile», aclaró en la entrevista al medio.

La concejala también abordó el contexto previo al Golpe de Estado de 1973, señalando que las dificultades económicas y políticas del país se arrastraban desde antes. «Para todo el problema comienza el 11 de septiembre del 73, pero el problema se arrastra incluso antes de ayer, con la Democracia Cristiana y con Chile como uno de los países más pobres de América», afirmó en declaraciones recogidas por Noticias Los Ríos.

Rauld defendió los avances económicos del régimen militar y criticó a quienes, a su juicio, buscan retroceder en esos logros. «Desde ese entonces, todos hemos hecho esfuerzo para desarrollar nuestro país, donde quienes no les ha costado nada lo quieren hacer volver», declaró durante la sesión del Concejo Municipal de La Unión.

La solicitud de restituir el título de «hijo ilustre» a Pinochet reabre un debate que en 2022 concluyó con la revocación del reconocimiento por cinco votos a favor y dos en contra. Ahora, la propuesta de Rauld podría generar una nueva discusión en la comuna, en medio del rechazo de defensores de derechos humanos y sectores políticos democráticos que rechazan cualquier forma de reivindicación de la dictadura.

Mira la entrevista completa en El Diario de Ranco

Ver también video:

¿Hijo Ilustre?: Concejala republicana de La Unión pide restituir título a dictador Augusto Pinochet