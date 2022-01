De la filosofía al canto solista: Antonia Piña“Odette” lanza su primer sencillo desde Chiloé

Mira aquí el video con el tema “Decreto”

Antonia relata que su nombre de solista “Odette”, era el segundo nombre de su abuela, y alrededor de su muerte en el año 2015, surgió en ella la necesidad de volver a los sonidos de los años 60. “Siempre me pregunte que sería componer un recorrido depatriarcal amoroso, ese que me ayudo a construir mi abuela, desde aquellas sonoridades que siempre me han acompañado, desde Penelope Glamour o quizás antes, cuando escuchaba encerrada en mi pieza Nina Simone o Ella Fitzgerald… La cosa es que nunca pensé que este sueño rumeante se haría realidad”, indica la solista.

También, sobre su primer sencillo, indica: “Decreto es la expresión de un viaje íntimo hacia el interior de mi sombra, aquella fiel amiga que me había acompañado durante años sin yo saberlo, nunca pensé que ese viaje se plasmaría en un tema que siempre que lo escucho, me hace agradecer ese gran salto al vacío”.

La solista destaca en el trabajo de su video clip a su hermana Celeste Rojas Mugica y a su sobrino Bastián Piña “por ayudarme con este video y a producir el tema, sin ellos esto no habría sido posible. Amo el hecho de que mi música sea trabajada en familia”.