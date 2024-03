De Pacto de Sangre al sillón municipal: Álvaro Gómez se encuentra reuniendo firmas para postular como candidato independiente a la alcaldía de Osorno

El reconocido actor nacional Álvaro Gómez anunció sus intenciones de convertirse en alcalde de la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos, por lo que se encuentra reuniendo patrocinios para inscribirse en la papeleta como candidato independiente.

Gómez, quien es oriundo de Osorno, aseguró a radio Biobío que la idea de postular al sillón municipal nació a raíz de su participación en un programa social llamado «La Cajonera», gracias al cual se visibilizaron distintas demandas de los vecinos de la comuna.

El actor también aseguró que no estará vinculado a ningún partido político y postulará como candidato totalmente independiente: «La gente tiene la necesidad de ver a rostros nuevos y que no tengan una vinculación directa con la política o que no haya participado en esta política llena de vicios», señaló.

«Puedo ser un aporte relevante para la ciudad. Esta decisión la he tomado hace un tiempo», añadió.

En el caso de conseguir las firmas necesarias para inscribir su candidatura, Álvaro Gómez deberá competir contra el actual alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, además del exalcalde Jaime Bertin, el exconcejal Osvaldo Hernández y el exdiputado Javier Hernández.

Cabe recordar que las elecciones municipales se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Por otro lado, las primarias legales están fechadas para el 9 de junio.