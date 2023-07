«¿De quién depende la Junaeb?»: La pregunta de Mónica Rincón que dejó K.O. a Jorge Alessandri

Un comentado momento tuvo lugar la noche de este domingo durante la última edición de Tolerancia Cero: el invitado del episodio, el diputado UDI Jorge Alessandri, quedó visiblemente afectado luego de que la periodista Mónica Rincón le recordara que la Junaeb no depende del ministerio de Educación, sino que es un órgano autónomo, lo cual dejaría sin argumentos jurídicos una de las principales causales que sustentaban la acusación constitucional contra el ministro Marco Ávila.

«¿De quién depende la Junaeb?» Con esa sencilla pregunta, Rincón provocó una reacción de evidente sorpresa en el rostro del parlamentario gremialista, quien tardó unos segundos en responder -equivocadamente- que se trataría de un organismo dependiente del ministerio de Educación.

«No, es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación», le corrigió rápidamente la periodista. «Según la ley orgánica constitucional de las bases generales de la administración del Estado -dado que tienen que recurrir a alguna causal constitucional- es un órgano autónomo, no depende del Ministerio de Educación. Si ustedes estaban pensando que dependía del Ministerio de Educación y por eso se había incumplido (alguna ley), no depende del Ministerio de Educación».

«Pero son dineros que salen del ministerio de Educación», alcanzó a responder Alessandri, pero Rincón nuevamente le corrigió: «Salen del presupuesto general de la República».

Mira el momento a continuación:

Repuesta de Schalper

Un par de horas después del programa, el diputado Diego Schalper (RN) intentó desmentir a Rincón a través de su cuenta de Twitter: «En Tolerancia Cero se sostuvo que JUNAEB no depende del Ministerio de Educación. Adjunto art. 1 inc. 4 de la ley 15.720, que crea la JUNAEB, que deja claro que eso es un error. El Ministro Ávila debe supervisar que no se hagan irregularidades y se desvíen cantidades millonarias», escribió el parlamentario.

Rincón, sin embargo, respondió escuetamente: «Diputado: ese consejo no funciona desde 1973».