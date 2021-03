Debate presidencial en Perú hace especial énfasis en la pandemia y la corrupción

Este domingo se realizó en Perú el debate entre los cinco postulantes a la presidencia, quienes se encuentran entre los primeros puestos de los últimos sondeos de opinión.

Los candidatos invitados al debate presidencial fueron Yonhy Lescano de (Acción Popular), George Forsyth por Renovación Popular, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la progresista Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

El debate se llevó a cabo a menos de un mes de las elecciones generales del 11 de abril del presente año.

Los cincos candidatos presentaron sus propuestas en temas como la lucha contra la corrupción, la pandemia, seguridad y otros temas de interés.

Al inicio del debate los aspirantes criticaron los programas de gobierno de sus contendores, sin ofrecer detalles sobre su plan de gestión.

En este sentido la derechista Keiko Fujimori criticó el plan de Yonhy Lescano al llamarlo “populista” y el de Verónika Mendoza catalogándola de “izquierda radical”.

Por su parte el candidato de Podemos Perú Daniel Urresti reiteró que otros candidatos copiaban su plan de gobierno, mientras que Lescano llamó a la población a no creer en propuestas que no se podían cumplir, y Forsyth indicó que no se debería votar por “los mimos de siempre”.

Pandemia

El primer tema del debate fue la pandemia que ha expuesto la debilidad del sistema de salud peruano.

En este tema todos los candidatos coincidieron en garantizar la vacunación contra el coronavirus, reforzar el sistema de salud con la apertura de más centros de salud y la mayor cantidad de test para detección de la enfermedad.

Keiko Fujimori prometió que de ser electa presidenta, para finales del 2021 todos los peruanos serán vacunados, Daniel Urresti expresó que trabajará en mejorar la logística para garantizar las vacunas.

Keiko Fujimori: Al tener pruebas moleculares, tendremos un buen diagnóstico. El problema no es la actividad económica, sino la aglomeración

Por su parte George Forsyth de Victoria Nacional afirmó que su administración vacunará a todos los peruanos antes de diciembre.

Verónika Mendoza apostará por reabrir por lo menos mil centros de salud y garantizar una vacunación justa “no permitiremos que se hagan negocios de la vacuna”.

"No vamos a dejar morir a la gente por falta de oxigeno. Aplicaremos la Ley General de Salud para tomar control de la producción y distribución de oxígeno medicinal para dárselo a quien lo necesite. No los vamos a dejar morir"

Seguridad ciudadana

En este punto Lescano de Acción Popular propuso fortalecer y equipar la Policía del Perú y sacar a las FF.AA a las calles para colaborar en las acciones de vigilancia.

George Forsyth responsabilizó del problema de inseguridad a los jueces y fiscales, su plan propone expulsar a los migrantes que comentan delitos en el país.

Forsyth: La PNP está abandonada, la migración está descontrolada y hoy los ladrones tienen leyes que los apoyan más que a los propios ciudadanos. Nunca han hecho nada los políticos de siempre

Verónika Mendoza llamó a una reforma policial para combatir el delito común, el crimen organizado y la violencia contra la mujer.

Por su parte Keiko Fujimori propone la creación del distrito seguro para fortalecer y modernizar a la Policía para hacer mejores patrullajes y mapas del delito.

Daniel Urresti de Podemos Perú habla de reformar el código penal para favorecer a las víctimas en vez de los delincuentes.

Corrupción

Al referirse a la corrupción los aspirantes se comprometieron en avanzar en la lucha contra este flagelo, rompiendo con las prácticas del pasado de coimas y sobres bajo la mesa en las licitaciones públicas.

El candidato de Victoria Nacional George Forsyth, afirmó que durante su administración impulsarían cláusulas de anticorrupción, las cuales según el aspirante ya tienen preparadas.

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza dijo que su prioridad estará en la prevención de la corrupción planificación para evitar los acuerdos bajo la mesa.

Keiko Fujimori presentó el plan “Transparencia 100%” donde la prensa podrá ver todas las contrataciones del Estado. La identificación de los corruptos se dará con la protección de los que acusan.

Al término del debate cada uno de los candidatos dirigió al público en general con la intención de garantizar su apoyo en las elecciones del próximo 11 de abril.

