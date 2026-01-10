Décimo Congreso Lafkenche: La defensa de la Ley Lafkenche y las ECMPO

Décimo Congreso Lafkenche en Quellón, Chiloé Imagen: X Congreso Lafkenche

Décimo Congreso Lafkenche: La defensa de la Ley Lafkenche y las ECMPO
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Décimo Congreso Lafkenche en Quellón, Chiloé

Imagen: X Congreso Lafkenche. Fotografía: ECMPO WAFO WAPI

Este viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11 de enero, se lleva a cabo el X Congreso Lafkenche en la comuna de Quellón, Chiloé.

Uno de los temas relevantes a discutir será la implementación de la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), norma cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por sectores pesqueros industriales y salmoneros. 

Este instrumento legal permite a los pueblos originarios que habitan las costas del país solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), con el objetivo de resguardar sus usos consuetudinarios y, con ello, la relación histórica, cultural y espiritual que mantienen con el lafken (maritorio).

La actividad, organizada por la Identidad Territorial Lafkenche y como anfitriones la Fundación Wafo Wapi de Quellón, recibirá como invitados fraternos a representantes de los pueblos Chango, Diaguita, Rapa Nui, Kaweskar, Yagán, con la participación especial del pueblo Caiçara y Guaraní M’bya de Brasil.

Por último, cabe señalar que este encuentro reúne cada dos años a los mapuche lafkenche para dialogar y discutir sobre los temas que afectan a las comunidades de las costas del sur de Chile. En este contexto, el congreso espera adoptar posturas respecto de los distintos asuntos que se abordarán durante este fin de semana en Quellón.

