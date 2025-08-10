Décimo Festival AVANTI abre convocatoria para que jóvenes presenten sus creaciones en el GAM y CEINA

El evento se realizará entre el 10 y 15 de noviembre y contará con el apoyo de UNESCO y diversas organizaciones culturales.

El Festival Interescolar de Artes Juveniles AVANTI celebra su décima edición invitando a jóvenes entre 13 y 18 años de todo el país a participar, presentando sus creaciones en disciplinas como teatro, música y danza. El evento organizado por la Fundación AVANTI, culminará con una serie de presentaciones en destacados espacios culturales de la capital.

Este año la organización incorporará un enfoque de equidad territorial y derechos culturales, permitiendo que los jóvenes participen en talleres y ensayos en centros cercanos a sus hogares. La directora del festival, Luz María Eynaudi, asegura que esta medida busca: “acortar brechas territoriales y socioeconómicas en el acceso a la cultura, consolidando un modelo descentralizado de participación”, sostuvo.

Asimismo, el festival incluye el Seminario Transformando la Educación, un espacio para el pensamiento crítico y la actualización de saberes en las artes. Según Eynaudi “la cultura y el arte deben ser parte esencial del proceso educativo”, ya que “fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, la empatía, la tolerancia y la capacidad de trabajar en comunidad”.

Las y los interesados en postular deben ser parte de establecimientos educacionales u organizaciones culturales que trabajen con jóvenes en un rango de edad desde los 13 a 18 años. Las bases por disciplina y el formulario de postulación están disponibles en el sitio web de la Fundación AVANTI. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre, los grupos seleccionados serán anunciados el 24 y deberán confirmar su participación antes del 26 del mismo mes.