Declaración Pública OTD: ALERTA TRANSFEMINISTA por persecución política a consejera de INDH Constanza Valdez

«Ante la amenaza de remoción de la Consejera en ejercicio, elegida democráticamente por le Sociedad Civil, Constanza Valdés, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por parte de algunos Diputados del PDG y Evópoli, presentada por parlamentarios de la UDI, con el fin de removerla por haber realizado comentarios desde su twitter personal, durante el 2020 y 2021 respecto de responsabilidades políticas durante el estallido social, la pandemia y violaciones a los Derechos Humanos. Como organizaciones de la sociedad civil, defensoras de Derechos Humanos, conjuntamente con personas firmantes, declaramos lo siguiente:

Condenamos, esta nueva y cobarde ofensiva por parte de políticos conservadores que históricamente han estado excluyéndonos del debate público e intentando limitar nuestra libertad de expresión, en orden a que nuevamente buscan repetir este tipo de prácticas que tan mal le han hecho a nuestra sociedad, limitando la participación de representantes de la sociedad civil en la vida democrática.

Constanza Valdés, fue electa democráticamente por las organizaciones civiles para representarlas como consejera en un espacio de vital importancia para el desarrollo de una democracia como lo es el INDH, además de representar a una comunidad históricamente excluida de espacios políticos, de tomas de decisiones, e históricamente violentada como la comunidad trans.

Nos preocupa profundamente el especial énfasis que han tenido estos grupos políticos en contra de la consejera Constanza Valdés, en que los argumentos esgrimidos dicen relación con dichos que la ahora consejera realizó en el contexto de las constantes violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el estallido social, donde ella aún no formaba parte del INDH, y de lo cual no se configura ninguna causa legal que amerite su destitución de dicha institución. Esta persecución política además está perpetrada exclusivamente contra la consejera Valdés, en un contexto donde no ha sido la única persona que forma parte del INDH que ha formulado declaraciones relativas al contexto social y político de violaciones de Derechos Humanos, y por tanto vemos como una vez más, se persigue a representantes de las disidencias sexogenéricas por parte de grupos políticos anti derechos, esto teniendo como referencia los recientes oficios de diputados republicanos que buscaban recabar información respecto de universidades que imparten cátedras con perspectiva de género, centros de salud que atiendan a personas trans, e información respecto la Asociación OTD Chile, la misma que presentó la candidatura de la actual consejera Valdés.

Es en este contexto en el que se desarrolla esta ofensiva política y antidemocrática, en el que los partidos y parlamentarios conservadores, buscan quitarnos los pocos derechos que hemos conquistado, buscan quitarnos la posibilidad de ocupar espacios políticos, y finalmente, buscan borrarnos de la participación social, es que les haremos ver que NO PASARÁN y que ante cualquier maniobra política, que raye en la ilegalidad, serán EXPUESTOS Y DENUNCIADOS ante todos los organismos nacionales e internacionales competentes cuando se excedan de los marcos normativos vigentes de Derechos Humanos».

Para consultas contactarse con [email protected]

FIRMAN

ORGANIZACIONES ADERENTES

Agrupación de Usuarios y Pacientes PRAIS DDHH

Archivos Feministas

Biblioteca Fragmentada

Caribe Afirmativo

CERES: Género y Subjetividades Trans

Colectiva disidencia aquí y en la quebra del ají Temuko

Colectivo Teresa Flores

Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile

Comisión Ética contra la Tortura

Comisión Observadoras/es de DDHH Casa Memoria José Domingo Cañas

Comunidad Intersex Pacifico Sur

Comunidad por la Dignidad

Comunidad Vínculos

Coordinadora Feminista 8M

Corporación Humanas

Corporación INFAJUS

Derechos Autonomías y Sexualidades

Disidencias En Red

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Fundación Akáinix

Fundación Educación Popular en Salud EPES

Fundación GAAT – Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans | Colombia

Fundación Henry Dunant America Latina

Fundación Mujer & Mujer

Grupo de Estudios Género y Raza: miradas interseccionales (GRI)

ICHTA – Instituto Chileno de Trauma

Miranda Intercultural

MOGALETH

Neutres Chile

ONG COMUNIDADES

ONG Diversa Patagonia

Rebeldía resistencia y amor (RRA)

Red de Historiadoras Feministas

Red de Sobrevivientes

Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala

Transciende Tomé

TRANSSA-Trans Siempre Amigas

PERSONAS

Alejandra Ramm

Alex Castillo

Andrea Figueroa Castillo

Andrés Cumsille

Ángela Hernández Ramírez

Angelica Palleras

Anita Fuentes Eldan

Antonia Urrutia

Astrid Arriagada Ramírez

Camila Santiago

Carolina González Undurraga

Carolina Parraguez Piña

Catalina Forttes Zalaquett

Catalina Pinto Castro

Catalina Urzúa

Caterine Galaz

Claudia Hernández

Claudio Rammsy García

Cristina Llantén

Cynthia Vanlerberghe Molinet

Danitza Jaramillo Coria

Dominique Duque

Dominique Pascal Loyola Romo

Elisa Franco Sentis (Profesora de filosofía y Derechos Humanos)

Elisa Guacolda Sánchez Silva

Ericka López Sánchez

Erika Montecinos, activista lesbiana feminista

Estephanie Peñaloza Carrasco

Felix Meneses

Fernando Leal Aravena

Florencia Pinto Troncoso

Franchesca Ainhoa Carrasco Parra

Francisca Marín Pinto

Francisco Bustos Bustos

Franco Pradenas

Guillermo Garrido

Hillary Hiner

Javiera Cárdenas

Javiera Prieto Ahumada

Ka Quiroz Viveros

Karen Glavic

Katari Mura Angulo

Lelya Troncoso P.

Lenimar Ortega Valenzuela

Leonardo Jofre Ríos, CORE RM

Liliana Manzano

Luis A. Oyanedel

Macarena Vargas

Magdalena Garces

Marcela Abedrapo Iglesias, concejala de La Florida.

Marcelo Robaldo

María Ignacia Durán

Mariela Castro Flores

Mercedes Carrasco Portiño

Migiel Cares

Miguel Roselló

Nadia Marchant

Najim Noriega

Nico Scepanovic Araya

Nicole Andrea Ríos Escudel

Patricia Reyes

Paula Vial Reynal

Rodri Mallea

Rodrigo Delgado Loayza

Rossana Grubsić Koren

Sebastian Quevedo

Susana Jiles Castillo

Tamara Moya Silva

Tomás Barrera Méndez

Valentina gamboa

Valentinno Rojas

Valentina Zambrano

Vittorio Olavarrieta Valdés