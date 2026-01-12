Declaración X Congreso Lafkenche:  “Hacemos un llamado al Estado de Chile a respetar nuestros derechos consagrados en la ley 20.249”

Quellón: X Congreso Lafkenche rechaza reforma «racista y corrupta» a su ley y llama a la alerta para defender sus derechos

Las comunidades y territorios de la Identidad Territorial Lafkenche, reunidos en su X Congreso en Quellón, los días 9, 10 y 11 de enero 2026, emitieron una declaración pública rechazando enérgicamente las modificaciones a la Ley 20.249 (Ley Lafkenche) que se tramitan en el Parlamento. Acusan al legislativo de actuar «a espaldas» de los pueblos originarios, en un proceso que califican de «racista, corrupto y coludido con la industria extractivista», y que busca «un nuevo despojo» al intentar, según su perspectiva, arrebatarles su derecho ancestral al mar y borde costero.

La declaración denuncia el rechazo sistemático y «desinformado» a las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), herramienta que consideran vital para una gobernanza democrática, la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de su cultura. Hacen un llamado urgente al Estado, al gobierno y al parlamento a respetar sus derechos, y convocan a sus bases a organizarse para defender la ley, concluyendo con un firme: «La Ley Lafkenche no se toca».

Cabe consignar, que este importante encuentro, fue organizado por la Identidad Territorial Lafkenche y como anfitriones la Fundación Wafo Wapi de Quellón, quienes convocaron a cientos de personas provenientes de diversos territorios y tuvieron como invitados fraternos a representantes de los pueblos Chango, Diaguita, Rapa Nui, Kaweskar, Yagán, con la participación especial del pueblo Caiçara y Guaraní M’bya de Brasil.

Para conocer el detalle completo de los planteamientos, se invita a revisar la declaración íntegra del X Congreso Lafkenche.

Declaración X Congreso Lafkenche

Quellón, Chillwe – 2026.

Los días 9, 10 y 11 de enero de 2026, las comunidades y territorios asociados a la Identidad Territorial Lafkenche nos reunimos en la warria de Quellón, Futa Wapi Chillwe, en el X Congreso Lafkenche. Durante estos tres días, autoridades tradicionales, dirigentes, delegados territoriales nos encontramos con una amplia participación de los territorios de Arauco a Palena para analizar, entre otros temas, el contexto político presente y futuro que afecta a las comunidades Mapuche Lafkenche.

DECLARAMOS LO SIGUIENTE:

Rechazamos el avance que han tenido las propuestas de modificación de la Ley 20.249 en el Parlamento, puesto a que vulneran nuestros derechos, generando un nuevo despojo: así como nos despojaron de la tierra, ahora intentan despojarnos del mar.

En los últimos años hemos enfrentado un rechazo sistemático a la solicitud de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), de manera desinformada, indolente y racista, excusándose en que nuestras solicitudes son un impedimento al desarrollo económico del país. Sin embargo, tenemos la convicción de que es una herramienta para generar gobernanza democrática e inclusiva con todos los actores que interactúan en el maritorio. Resguardando los recursos, conservando todo tipo de vida y permitiendo un desarrollo en equilibrio con la naturaleza que existe en el mar y sus costas.

El parlamento, en este intento racista, corrupto y coludido con la industria extractivista, pretende a nuestras espaldas modificar la ley, sin siquiera invitarnos a nosotros, como autores de la norma, a discutir los problemas que dicen que genera.

Hacemos un llamado al poder político, al Estado de Chile, al parlamento, al gobierno de turno y el entrante a respetar nuestros derechos consagrados en la ley 20.249 y los tratados internacionales, ya que reconoce y resguarda nuestros usos consuetudinarios, a través de la creación de los ECMPO, que fortalecen los territorios, permiten a las comunidades lafkenche mantener la cultura y forma de vida, revalorizando nuestro kimün e historia, integrando a todos los actores que interactúan con lafken y quienes lo trabajan, habitan y construyen la cultura asociada al mar.

En un momento crítico para nuestra ley, frente a un intento de modificación que avanza a

espaldas de los territorios, hacemos un llamado a las bases y comunidades a informarse, organizarse y estar en alerta para defender, de manera urgente y con todos los medios a disposición, nuestra Ley.

La ley Lafkenche no se toca, es nuestra historia y resguarda nuestros derechos y tradiciones como pueblo Mapuche.

