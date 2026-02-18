Defensa asegura caída de 54% en ingresos irregulares en 2025 por la frontera norte: de 56 mil a 26 mil

“Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, destacó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

Una significativa baja en las cifras de ingresos irregulares a través de la frontera norte del país-(regiones) de Arica, Tarapacá y Antofagasta-, que alcanza el 54%, informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

La secretaria de Estado ofreció un balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que reveló una disminución de 56 mil a 26 mil ingresos irregulares, comparando el peak histórico de 2021 con las estadísticas registradas durante 2025.

“Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, dijo la ministra desde el Cuartel Las Machas del Ejército.

La autoridad gubernamental visitó este martes la región de Arica y Parinacota donde sostuvo reuniones de trabajo con las autoridades militares que tienen a su cargo el control de las fuerzas desplegadas en el área fronteriza, así como con representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Además, se encargó de revisar personalmente el equipamiento tecnológico que se encuentra actualmente en uso y constatar en terreno las labores que realiza el personal desplegado en la zona norte del país.

Desde las instalaciones del Cuartel Las Machas del Ejército, la ministra de Defensa informó que durante el año 2025 la cifra de ingresos irregulares alcanzó las 26 mil personas, lo que representa una caída de 54% respecto de los 56 mil registrados en 2021. Esta disminución fue presentada por la autoridad como uno de los principales logros del trabajo que han desarrollado las Fuerzas Armadas en conjunto con otras instituciones en la macrozona norte.

La secretaria de Estado destacó la mancuerna establecida con las policías en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, como un aspecto clave para la reducción de los ingresos irregulares. La coordinación interinstitucional ha sido fundamental para lograr los resultados que hoy muestran las estadísticas oficiales, según explicó la secretaria de Estado durante su visita a la zona.

«Nosotros tenemos un trabajo muy estrecho en la zona norte con Carabineros y con la PDI, que son las instituciones a las cuales las Fuerzas Armadas entregan a quienes son sorprendidos entrando en forma irregular», explicó, detallando el procedimiento que se aplica cuando las fuerzas militares detectan personas intentando ingresar al país por pasos no habilitados en la frontera norte.

Equipos para fortalecer las capacidades de control en la frontera norte

Además de entregar el balance sobre la disminución de ingresos irregulares, Delpiano también anunció la pronta incorporación de tres nuevos drones de largo alcance que serán destinados al resguardo fronterizo. Estos equipos se sumarán al Sistema Integrado de Frontera, conocido como SIFRON, un plan que ha permitido dotar de equipamiento tecnológico de última generación a las fuerzas desplegadas en la macrozona norte del país.

El Sistema contempla una inversión superior a los 13 millones de dólares, recursos que han sido destinados a la adquisición de vehículos todoterreno, cámaras con visión nocturna, puestos de observación fronteriza tanto fijos como móviles, y diversos modelos de drones para vigilancia aérea. Esta inversión representa un esfuerzo significativo del Estado por fortalecer las capacidades de control en la extensa frontera norte.

«Creo que con todo el equipamiento, con todas instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido, va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes, están ya adquiridos pero los entregan durante el mes de marzo», indicó la ministra de Defensa, proyectando los próximos pasos en materia de fortalecimiento tecnológico para el control fronterizo.

Las nuevas unidades de drones que se incorporarán durante marzo se suman a las 18 ya adquiridas previamente, y poseen características especiales que las hacen particularmente aptas para su uso en el control de la frontera en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Estos equipos han sido diseñados considerando las condiciones geográficas y climáticas específicas de la zona norte del país.

En concreto, los drones tienen una envergadura de 260 centímetros, medida que corresponde a la distancia entre los extremos de sus alas, y su fuselaje fue especialmente diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura, utilizando materiales como fibra de vidrio y carbono que garantizan su resistencia y durabilidad en el exigente ambiente del desierto y la alta cordillera, consignó el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

En cuanto a sus capacidades técnicas, estos equipos están equipados con dos cámaras especializadas para diferentes funciones. La primera es una cámara para vigilancia que permite una visión continua sin importar la orientación del dron, con capacidad de rotación en 360 grados, zoom de alto alcance, sensor térmico para detección de calor corporal, y procesador para seguimiento automático de objetivos en movimiento, lo que facilita el rastreo de personas o vehículos que intenten evadir los controles.

La segunda cámara con la que están equipados estos drones es de alta resolución y está optimizada para misiones de fotogrametría y mapeo de precisión, con capacidad de mapear hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo. Esta característica permite obtener información detallada del terreno fronterizo y detectar posibles nuevas rutas o pasos no habilitados que pudieran estar siendo utilizados para el ingreso irregular de personas o el contrabando.