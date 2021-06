Defensa de Martín Pradenas solicita revocar prisión preventiva y afirma que Antonia Barra habría fallecido por acción de “terceras personas”

El Juzgado de Garantía de Temuco solicitó este miércoles una audiencia para revisar las medidas cautelares contra Martín Pradenas, quien está imputado por los delitos de abuso sexual y violación entre 2010 y 2019.

Pradenas está imputado por al menos seis delitos sexuales. Una de las denuncias es la supuesta violación a Antonia Barra, el 18 de septiembre de 2019, ocurrida en Pucón. La joven se quitó la vida tres semanas después.

Cambio de medidas cautelares

El próximo julio cumplirá un año de prisión preventiva y su defensa busca cambiar las medidas cautelares que pesan en su contra.

El abogado de Pradenas, Gaspar Calderón, señaló que «hay dos peticiones sobre la casa de Martín Pradera. La primera es la de la Fiscalía y el querellante de ampliar el plazo de investigación, lo que nos parece absolutamente fuera de lugar».

De igual modo, Calderón criticó a la Fiscalía donde indicó que “cuando falta tiempo para conseguir pruebas que no se han obtenido y que pugnan contra el derecho inocencia, el plazo no puede ampliarse, eso está contra la Constitución y (va) contra sus derechos”.

Otro de los abogados defensores, Javier Jara Muller, cuestionó que la causa de muerte de Barra haya sido por suicidio. Acción que ha sido atribuida a la supuesta violación de Pradenas.

Al respecto, pidió que la muerte de la víctima sea indaga por separado a la causa que se indaga. “A lo largo de los más de 18 meses de investigación han surgido indicios suficientes para cuestionar el suicidio como causa de muerte de la víctima. En atención a aristas que no se investigaron, hechos comprobados que no se han considerado y la evidente visión de túnel que ha tenido el ente persecutor en esta materia”, dijo.

El abogado cuestionó las pericias de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal. Además, dijo que en el sitio donde la joven se habría quitado la vida “se encontró un cabello, manchas en las sábanas, cuestiones que no han sido peritadas y que podrían tener una clara y evidente explicación para entender que esto no fue un suicidio sino que fue una muerte causada por terceras personas. Esto no lo decimos como una cuestión apresurada, ha sido meditado y peritado por personas que tienen vasta experiencia en el ramo de estudiar la muerte y hallazgo de cadáveres tanto de suicidios como de acción de terceras personas”.

Jara aseguró: “Se ha acreditado a esta altura de la investigación que el estado emocional de A.B., días previos a los lamentables hechos que rodearon su muerte, era de absoluta normalidad. Más aún, la noche del 11 para el 12 fue a una convivencia, a una fiesta, y regresó a su casa con un joven de apellido Mancini, constando que estaba en un estado emocional de normalidad y absolutamente de relaciones sociales normales”.

“Se ha insistido en que el suicidio de A.B. fue ocasionado por la agresión sexual que eventualmente sufrió por parte de Martín en 2019. Pensamos que eso no es así”, dijo Jara , citado por La Tercera.

En su exposición, criticó que el teléfono de la víctima fue requisado tres días después de su muerte, “manteniéndolo el padre denunciante de la víctima en su poder”. Aseguró que se habría borrado material del móvil y que no se realizaron pericias que demostraran la supuesta violación de Pradenas.

Esta no sería la primera vez que la defensa de Pradenas solicita revertir la medida cautelar que recae sobre él desde el 24 de julio de 2020, ya que en enero y febrero pasado el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantenerlo en prisión preventiva.

Fiscalía descarta acción de terceras personas

El fiscal Miguel Ángel Rojas rechazó la solicitud de la defensa, argumentando que no “han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva” para Pradenas.

Explicó que la defensa presentó “antecedentes que no son completos, que se han expresado con la intención de sacarlos de contexto”.

Recordó que a Pradenas se le imputan «seis hechos distintos, desarrollados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, referidas única y exclusivamente a distintas agresiones sexuales. Son siete agresiones sexuales a seis víctimas”.

Asimismo, rechazó la idea de que Barra hubiese fallecido por acción de terceras personas.

“No solamente el análisis pericial en el sitio del suceso de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, sino que también sendos pronunciamientos del Servicio Médico Legal dan cuenta de que el fallecimiento de A.B. se refiere a un suicidio y en el cual no hay ningún elemento que diga relación con la intervención de terceras personas”, afirmó.

Por parte de la Fiscalía también se solicitó la ampliación de la investigación, debido a diversas diligencias que se encuentran alrededor del caso.

Sin embargo, el juez a cargo de la audiencia declaró que ampliar el plazo de investigación está en contra de la Constitución y los derechos del imputado.

Justicia para Antonia

Desde el movimiento Justicia para Antonia, se manifestaron ante la solicitud de la defensa de Pradenas de que la prisión preventiva sea cambiada por una medida cautelar menos grave.

Señalaron que los tribunales deben actuar con “altura” ante este caso y exponer la importancia del conocimiento en materia de los delitos sexuales cometidos contras las mujeres.

Asimismo, indicaron “que engañar ha sido la tónica de la defensa desde el comienzo de la investigación, tanto el imputado como su familia, pero con nuestro serio trabajo, aportando y complementando la investigación de las instituciones de nuestro sistema, demostraremos que así es y que los hechos ocurrieron de acuerdo a lo que desde un principio dijo nuestra hija Antonia, expuesto en nuestra querella”, consignó El Mostrador.

Cabe recordar que febrero pasado se incautó un celular de Pradenas, donde se encontró evidencia sobre el caso de Antonia Barra, por lo que la Fiscalía amplió la investigación por 120 días más.

A través de las redes sociales, la ciudadanía manifestó su rechazo a la posibilidad de que sea revocada la medida de prisión preventiva y exigió «Justicia para Antonia».