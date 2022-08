Delegación mapuche williche solicitó en La Moneda al presidente Boric: Respeto y cumplimiento de la ley de borde costero de los pueblos originarios

La delegación mapuche williche se reunió con personeros de gobierno en el palacio de la Moneda, a quienes le manifestaron su preocupación por expresiones vertidas por el mandatario y entregaron una carta con el fin de que se corrija un instructivo presidencial.

Luego de dos Futa Trawun (Gran reunión) de las comunidades mapuche williche agrupadas en la Coordinadora de Comunidades “Willy Lafkén Weichán” (La Lucha por la Defensa del Mar del Sur) se tomó la determinación de ir directamente y de forma presencial a la Moneda a entregar una carta dirigida al presidente de la república donde manifiestan su preocupación y molestia por dichos y gestiones que van en contra de los derechos de comunidades.

Al respecto, remarcan que el Instructivo Presidencial N° 6 del 24 de junio de 2022, emanado desde la presidencia de la república y que instruye la composición de la Comisión Regional de uso del Borde Costero (CRUBC), deja completamente afuera a las representaciones de Pueblos Originarios.

Otro punto de discordia, fueron los dichos del Presidente emitidos en Puerto Montt el martes 9 recién pasado, en donde habría criticado la Ley Lafkenche y habría manifestado su voluntad a “revisar” dicha Ley.

Para la delegación que acudió a Santiago, “es de tremenda relevancia señalar que esa misma Ley que el presidente critica, ha logrado ya importantes avances en orden a generar una gobernanza ordenada del borde costero con participación de todos los actores que utilizan dichos espacios, y que hay experiencias muy positiva de administración responsable que indican que la Ley como instrumento de gestión, es una poderosa herramienta, no sólo para las comunidades, sino para el propio Estado”.

Destacaron que un grupo de académicos de la U. de Los Lagos realizó un estudio sobre esta Ley y su principal conclusión fue que la misma es “el principal mecanismo institucional disponible en la legislación nacional para promover la sostenibilidad de la zona marino-costera del país”, citado a Francisco Araos, Investigador del CEDER de la U. Los Lagos.

Las declaraciones del presidente Boric, emitidas en Puerto Montt, que han sido criticadas por las comunidades, son las siguientes con respecto a la ley lafkenche: «tenemos que ser capaces de corregir las distorsiones», reconociendo que «de no tomar cartas en el asunto, se generan conflictos que no son entre las grandes empresas y habitantes, sino entre el mismo pueblo, es decir pescadores y comunidades», aspectos que las comunidades no están de acuerdo.

Boric también había señalado que la salmonicultura «ha sido muy poco reflexiva sobre si misma y que ha tenido de manera permanente episodios de contaminación importantes», agregando que quiere una industria comprometida con el medio ambiente, llamando a mejorar las condiciones laborales y su relación con las comunidades.

La delegación de comunidades mapuche williche que acudió al Palacio de la Moneda en el día de hoy, provienen de los territorios de Chiloé, Pargua, Calbuco, Puerto Montt y entre asistentes, estuvo presente, la lonko Clementina Lepio Melipichún, de la comunidad Mapuche Williche ALTO FUNDO GAMBOA y Jaime Velásquez Cárcamo, werkén de la Comunidad Mapuche Williche KECHALEN, territorio de Keilen.