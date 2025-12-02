Demócratas se alinea con Kast para la segunda vuelta en medio de su disolución

Formalizaron su respaldo al candidato republicano argumentando que el objetivo primordial es «recuperar el país».

Este lunes 1 de diciembre, los partidos Demócratas y Amarillos oficializaron su apoyo a la candidatura de José Kast para esta segunda vuelta, pero esto se da luego de no alcanzar los mínimos legales para asegurar su supervivencia en las pasadas elecciones del 16 de noviembre. Encabezada por la senadora Ximena Rincón, la directiva se reunió con el republicano, asegurando que la decisión responde a la urgencia de sacar adelante al país por encima de las diferencias ideológicas, según ellos.

La decisión de respaldar a Kast se da en un contexto crítico, ya que Demócratas fue uno de los 13 partidos políticos que no logró el umbral del 5% de los votos de diputados ni los cuatro parlamentarios en dos regiones. Los resultados obligan la disolución forzada del Partido, cuyos militantes deberán decidir si se suman a otro partido político o simplemente desaparecen del panorama político.

Ximena Rincón defendió el respaldo argumentando que en el escenario actual: «No se trata de izquierdas y derechas; se trata de Chile», y que la ciudadanía eligió un rumbo que rechaza la continuidad del actual gobierno. Destacó que en la reunión con Kast se constataron amplias «coincidencias programáticas» en temas como seguridad, salud y el sistema carcelario.

Cabe recordar que en 2022 la senadora Rincón —quien en ese entonces era DC—, fue interpelada por Paulina Vodanovic —PS—, durante un debate constituyente. Vodanovic la increpó: «Hagámoslo bien hasta que a la derecha le guste», a lo que Rincón respondió enfática: «¡No soy de la derecha, Paulina! Insistes en meterme en ese grupo». Sin embargo, su respaldo formal al candidato del Partido Republicano, considerado como ultraderecha, intensifica este debate sobre la verdadera ubicación política de la colectividad.

Tras recibir el apoyo, José Kast agradeció el gesto y abrió explícitamente la puerta para integrar a Demócratas, Amarillos y otros sectores en su eventual gobierno. El candidato afirmó: “Este va a ser un gobierno, no de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos”, sostuvo.

Para los Demócratas, al no haber conseguido la supervivencia por su cuenta, el futuro de la colectividad ahora está ligado al éxito del Partido Republicano.