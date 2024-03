Denuncian a Hospital Sótero del Río por lesbofobia: Habrían negado fertilización asistida

Una pareja lésbica denunció discriminación a manos de un médico del Hospital Sótero del Río, el que se encuentra identificado como O.S.M. Dicho médico, -según lo que dicen las denunciantes a Movilh- les habría negado la posibilidad de acceder al programa de fertilización asistida, alegando que el servicio era exclusivo para personas heterosexuales.

Ante esta situación, interpusieron un reclamo en el recinto, y una de ellas dijo que: “Por medio de una interconsulta de mi consultorio llegamos de derivación al Hospital Sótero del Río. El doctor que me atendió dijo que el programa era para personas heterosexuales y que solo me había hecho un procedimiento de rutina. Pero nosotras no íbamos a un procedimiento de rutina. Íbamos a un programa para ser madres”.

Y añadió: “El médico nos dijo que lo mejor era que pagáramos a clínicas ya que solo personas heterosexuales pueden entrar al sistema de salud público. Lo dijo muy enojado y de una mala manera, demasiado alterada”.

Sobre esto, Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, dijo que en Chile ningún servicio, sea público o privado, puede negarse a entregar un servicio o a reconocer un derecho solo en virtud de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Proceder así es una clara muestra de discriminación e ignorancia.

Aunque, el verdadero problema, es que el programa del Gobierno respecto a la fertilización asistida está hecho para parejas heterosexuales infértiles, puesto que, dice de forma no explícita, que podrán acceder parejas que tengan: «Incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas», obviando que solo existen las relaciones heterosexuales y no considerando que existen las relaciones sexuales entre mujeres cis, quienes de por sí no pueden tener dicho antecedente.

El Ciudadano contactó al Ministerio de Salud respecto a este caso, sin embargo hasta el cierre de este artículo siguen sin emitir respuesta.