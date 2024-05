Denuncian abuso sexual en manada en la Escuela de Gendarmería: Alumnos grabaron el ataque y lo compartieron en redes sociales

Un estudiante de la Escuela de Gendarmería de Chile presentó una denuncia por abuso sexual en contra de un grupo de alumnos del establecimiento, quienes además grabaron el ataque para después subirlo a redes sociales.

Según relató la víctima a 24 horas, el hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas del pasado 2 de mayo, cuando se registró un corte de energía generalizado en el recinto ubicado en José Joaquín Prieto 10011, Santiago Centro.

En ese momento, un grupo de 9 o 10 alumnos abordó a la víctima, quien se encontraba dentro de una de las habitaciones, y abusaron sexualmente de él, registrando toda la situación con sus teléfonos celulares.

«Vi al alumno del curso F que estaba triste porque no le fue bien en la prueba. Lo apoyé y aconsejé. Luego se cortó la luz… Un gendarme alumno me bajó los pantalones y gritó ‘¡Ya!’ Los alumnos del curso F, cercanos a mi persona, me abordan y me arrastran por el piso. Traté de sujetar mis pantalones y mi ropa interior, teniendo una risa nerviosa por la misma situación desagradable», contó.

Tras perpetrar el ataque, el joven relató que fue dejado semidesnudo en el lugar. Más tarde, se enteró de que el video había sido compartido a través de un grupo de WhatsApp por los propios abusadores:

«Pasaron cinco minutos, yo ya me había parado en vivo de la situación. Me cuenta un gendarme alumno que escuchó que me habían grabado este video, lo habían compartido por el Whatsapp de su curso«, declaró.

Posible móvil homofóbico

Luego del hecho, el estudiante presentó una denuncia ante Carabineros y el caso fue derivado al Ministerio Público, que ordenó a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones realizar las diligencias correspondientes para identificar a los atacantes.

Desde Gendarmería, por su parte, reconocieron los hechos e informaron que dos de los agresores ya fueron identificados y expulsados de la institución.

«Las investigaciones están en curso, las denuncias se efectuaron y la disposición que da tanto el fiscal de Gendarmería como lo que decrete el Ministerio Público, en su momento se va a lograr saber. Nada hay por adelantado, porque todavía están en proceso investigativo», señaló Sebastián Urra, director nacional de Gendarmería.

Desde el Movilh, por otro lado, han señalado que el hecho podría revestir características de crimen de odio, ya que la víctima es de una orientación sexual distinta a la de sus agresores.

«Esperamos que la PDI investigue a fondo del caso y que la Fiscalía no descarte un móvil homofóbico hasta agotar todas las diligencias, pues estaríamos en presencia de una agravante. Hemos pedido la intervención de la Unidad de Género de la Fiscalía, pues han desarrollado un importante trabajo para sensibilizar fiscales y capacitarlos en la manera como opera la discriminación en Chile», declaró Rolando Jiménez, fundador del Movilh.