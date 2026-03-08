Denuncian amenazas de muerte de grupo ultraderechista neonazi contra eurodiputada Irene Montero

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi que señala el domicilio de sus hijos y pide protección a Interior  La eurodiputada de Podemos Irene Monteroha denunciado ante la Policía Nacional haber recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi en los últimos días, según han confirmado fuentes de su formación política

Denuncian amenazas de muerte de grupo ultraderechista neonazi contra eurodiputada Irene Montero
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi que señala el domicilio de sus hijos y pide protección a Interior 

    La eurodiputada de Podemos Irene Monteroha denunciado ante la Policía Nacional haber recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi en los últimos días, según han confirmado fuentes de su formación política . Las amenazas, que ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades, señalan directamente el domicilio de la dirigente, donde residen sus hijos menores de edad y su pareja, un extremo que ha elevado la gravedad de la denuncia.

    Ver también reporte diario El País

    Fuentes de Podemos han precisado que las intimidaciones provienen de una organización de extrema derecha que está considerada como terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, aunque por el momento la formación morada no ha detallado el nombre del grupo. Ante estos hechos, Montero ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior que garantice su protección y la de toda su familia, según ha podido confirmar EFE y replicado por RTVE .

    Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a la agencia EFE que la petición de protección ya ha sido recibida y que, en estos momentos, se está realizando la correspondiente valoración del riesgo para determinar las medidas de seguridad necesarias . Este procedimiento estándar busca evaluar la credibilidad y el nivel de la amenaza para establecer un dispositivo de seguridad acorde a la situación .

    En el marco de la manifestación del 8M en Madrid, Montero se ha referido a los hechos, vinculando la violencia política recibida con su labor feminista. «Nosotras no vamos a salir del espacio público precisamente porque al fascismo lo paramos las feministas«, ha declarado . La eurodiputada ha querido enviar un mensaje claro: «Ellos dicen todo el rato que el peligro es el feminismo. Nosotras les respondemos que el peligro son ellos y nosotras estamos aquí para pararles y construir un mundo mejor» .

