Denuncian caso de niña de 7 años con cáncer de mama que sufrió falta de atención en sistema de salud

La Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas (ACHAGO) instó este fin de semana a las autoridades de salud a resolver los problemas de la red hospitalaria, la cual afecta a los pacientes que sufren de cáncer.

Esto, tras darse a conocer el caso de una niña de siete años, que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo y que dejó al descubierto las precarias condiciones de atención sin especialistas en la red pública y los temas pendientes en la Ley del Cáncer; refiere nota de prensa.

Este caso ha despertado el interés por ayudarla de la comunidad médica internacional, ya que se trata de un caso único en el mundo.

“Lo que hemos vivido como familia es muy decepcionante y estamos destruidos. Ha sido un peregrinar constante, un ir y venir, andar de hospital en hospital y siempre con respuestas vagas y poco claras. Mi hija, con 7 años recién cumplidos, ha tenido que soportar 4 operaciones y la extirpación total de su mama izquierda”, relata Patricia Muñoz, madre de la paciente afectada, citada en nota de prensa.

El llamado se hace en el marco de conmemorarse este fin de semana el Día Mundial contra el Cáncer.

De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), en Chile se produjeron más de 54.000 casos nuevos y más de 28.500 decesos producto de esta enfermedad en 2020.

Además, es la primera causa de muerte desde 2019.

La madre de la joven cuenta que ha recibido muchos «portazos» para que su hija reciba atención.

“Perdí mi trabajo y mientras eso pasaba, también veía cómo mi hija se iba agravando. He tenido que andar peleando horas médicas para ella y sufrir portazo tras portazo. Esto no se lo doy a nadie y lo único que espero, es darle una buena calidad de vida a mi pequeña. ¿Quién me ayuda ahora a borrar las cicatrices en su cuerpo y qué decir de las marcas que quedarán en su corazón? ¿qué hago con el daño psicológico que tenemos como familia?” aseguró.

La falta de oncólogos pediátricos en los servicios públicos provocó que una tardía intervención dejara a la menor mutilada y con metástasis en los ganglios de una axila.

Por su parte, Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, (ACHAGO) contó que el problema radica fundamentalmente en la Ley del Cáncer, que a su juicio no existe.

“Fui uno de los gestores de esta ley, pero no tenemos cobertura para tratamientos ni para medicamentos. No hay presupuestos en este ítem y por eso estamos citados para el próximo 06 de marzo a la Comisión de Salud del Senado para ver precisamente la falta de avances de esta normativa. Las listas de espera siguen aumentando y los cientos o miles de pacientes mantienen la esperanza de una respuesta a sus demandas”, agregó.