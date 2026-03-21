Denuncian que Milei ofreció a Trump el Puerto de Ushuaia para bases militares de EE.UU.:  ¿Romperá el Tratado Antártico con Chile?

El plan secreto que compromete la soberanía: el gobierno argentino habría ofrecido un enclave estratégico antártico a EE.UU. sin informar al Congreso

Una publicación de la revista Foreign Affairs Latinoamérica reveló una presunta operación de política exterior del gobierno de Javier Milei que habría comprometido la soberanía nacional sobre el puerto de Ushuaia. Según la información difundida por La Política Online el 17 de marzo, la administración argentina habría ofrecido el estratégico enclave fueguino como parte de pago para asegurar su ingreso a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, una membresía valuada en mil millones de dólares.

El artículo, citado por La Política Online (LPO), sostiene que la intervención administrativa del puerto de Ushuaia dispuesta por el Ejecutivo “se inscribe en una estrategia de política exterior más amplia, en la cual el ejecutivo argentino ofreció el puerto de Ushuaia como un activo estratégico dentro de una negociación orientada a facilitar la incorporación de Argentina a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump”. En ese marco, Foreign Affairs añade que “el control federal del puerto adquiere un sentido político adicional, ya que permitiría destinar su uso a fines militares y comerciales vinculados a dicha relación bilateral”.

Las sospechas se vieron alimentadas por un hecho concreto que el gobierno nunca terminó de explicar. El 26 de enero pasado, un Boeing C-40 Clipper proveniente de la base militar Joint Base Andrews (Maryland) aterrizó en la capital fueguina, tras escalas en San Juan y Buenos Aires. En aquel momento, la embajada de Estados Unidos se limitó a señalar a LPO que se trataba de “una comitiva bipartidista de la Comisión de Energía”, una versión que el gobierno nacional replicó sin ofrecer mayores precisiones.

La relevancia geopolítica de Ushuaia es el eje de la controversia. La revista especializada detalla que “el puerto constituye uno de los principales nodos de conectividad naval del Atlántico Sur y una puerta de acceso privilegiada a la Antártida”, destacando que en las últimas dos temporadas operativas “recibió más de 1300 buques de turismo, carga, pesca, investigación científica y uso militar”. La publicación advierte que “esta centralidad convierte a Ushuaia en un enclave estratégico en un momento de creciente competencia internacional por el control de rutas marítimas”.

El silencio oficial y la falta de transparencia generan interrogantes que trascienden la disputa administrativa local. Fuentes cercanas a Cancillería y Defensa manifiestan su preocupación por que una eventual cesión de derechos operativos podría comprometer el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe expresamente “bases militares, maniobras o ensayos de armas” en la zona. Lo que está en juego, tal como advierte el análisis, es el riesgo de “avasallar la soberanía nacional” al otorgar a Estados Unidos “un poder de control, uso, monitoreo y supervisión” en un punto neurálgico para la proyección argentina en el continente blanco.

“En efecto, la presencia de Estados Unidos en Ushuaia genera tensión en Cancillería y Defensa pero también en Chile porque pone en crisis el Tratado Antártico que prohíbe la presencia militar en la zona”, resalta la publicación de LPO.

El Tratado Antártico (1959) es un acuerdo internacional que establece a la Antártida, al sur del paralelo 60°S, como una zona exclusiva de paz y ciencia. Prohíbe actividades militares y la explotación minera, priorizando la cooperación científica, el intercambio de información y la protección del medio ambiente, congelando las disputas de soberanía territorial.

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