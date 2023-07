Denuncian secuestro de un chileno y otro herido a bala en Challapata: Intentaban recuperar un camión robado

La diputada boliviana Luisa Nayar Sosa denunció que un chileno fue secuestrado y otro se encuentra herido de bala, en la ciudad de Challapata de la vecina nación, tras intentar recuperar un camión que había sido robado.

“Logramos retomar contacto con las víctimas chilenas en Challapata, nos manifiestan que uno de ellos se encuentra con heridas de bala y otro fue secuestrado”, dijo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, los propietarios del vehículo, Mario Bello, y Luis Anza, recibieron una llamada anónima indicando que el camión se encontraría en un garaje en Challapata sobre la carretera Oruro-La Paz. Los dueños se trasladaron al lugar y desde un cerro lograron divisar que el camión evidentemente estuvo parqueado en el lugar indicado.

Cuando se acercaron en busca del camión, los ciudadanos chilenos habrían sido intervenidos con piedras y disparos al aire de armas de fuego, relató la hermana de una de las víctimas al medio boliviano Erbol.

“No creo que solamente sean personas civiles las que estén acá, debe haber más gente metida. Mi papá y mi cuñado están desaparecidos en una zona roja que no nos hicieron saber. Ayer enviamos a la Policía Boliviana las coordenadas donde estaba el vehículo, pensamos que se iba a desplegar, pero no lo hicieron”, declaró en contacto telefónico desde Chile.

Relató que sus familiares llegaron hasta Challapata donde se quedaron solos. Apenas salieron del lugar donde estaba el vehículo, fueron perseguidos por tres a cuatro vehículos y en el camino los interceptarlos, mientras otros familiares quedaron escondidos en el desierto.

La hermana manifestó su preocupación porque recibió mensajes aconsejando que se resignen por la vida de sus familiares, porque por similares acontecimientos, algunos policías fueron encontrados muertos en pleno desierto.

Teletrece también se contactó con familiares de los chilenos en Bolivia, quienes corroboraron que estaban hace una semana en el país vecino buscando el camión que les había sido robado desde la Villa Los Volcanes de Calama.

Vanesa Bello, narró que tras recibir una llamada anónima, su padre, Mario Bello, y Luis Anza se habrían dirigido hasta Challapata, para recuperar su camión. Al llegar al lugar, hallaron la tolva del vehículo en la carretera que conecta La Paz.

Posteriormente, encontraron el auto en que habían llegado hasta la zona “abandonado a un costado al camino con los vidrios baleados”.

Actualmente, Bello se encuentra internado en el Hospital de Oruro tras presentar una herida de bala, mientras que Anza continúa desaparecido.

Con gran preocupación, Bello, dijo que si tienen a su cuñado, que se queden con el camión,

«No nos va a interesar más el bien material. Habíamos logrado muchas cosas, llegamos al Gobierno boliviano, hicimos lo que muchas personas no hicieron, pero preferimos mil veces recuperar la vida de mi cuñado, antes que seguir buscando porque probablemente hay muchas más personas metidas, narcotraficantes, quizás gente del mismo Gobierno, no sabemos. Quizás llegamos tan lejos que tuvieron miedo, que se queden con el camión, solo queremos recuperar a nuestro cuñado que está perdido ahora», declaró a El Deber.

Sigue leyendo: