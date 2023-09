Derecha abre las puertas a la constitucionalización de las AFP: Consejo aprueba inexpropiabilidad de los fondos de pensiones

La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional abordó este jueves las normas referidas a seguridad social, derecho al agua y derecho al trabajo y se aprobó la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

Esta enmienda, presentada por el Partido Republicano, establece que «cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta».

La enmienda fue aprobada por nueve votos a favor y cinco en contra.

Durante el debate, la consejera del PC Karen Araya manifestó que con esta medida será imposible modificar el sistema de las AFP, así como abriría la puerta para sus constitucionalización.

«La derecha en esta propuesta constitucionaliza las AFP, este sistema que abandona a la tercera edad, que da pensiones de miseria y de hambre. Se están constitucionalizando pensiones que obligan a personas de tercera edad a buscar verduras entre la basura que dejan las ferias libres. Con esto, modificar este sistema será prácticamente imposible», expresó Araya, citada por CNN Chile.

«Dicen que va a haber propiedad pero no es para retirar los fondos, leyes como la Ley Papito Corazón quedarán inconstitucionales, porque a pesar del intento en la transitoria, esa norma son materia de alimentos, no provisional», añadió.

La ley Papito Corazón apunta al cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia, introduciendo una normativa que aplicará sanciones a aquellos que no realicen los pagos de manera continua durante tres meses consecutivos o de forma intermitente durante cinco meses.

"La derecha con esta propuesta constitucionaliza a las AFP" dice la consejera @karen_Araya_R (PC). Agrega que dejará inconstitucional leyes como la "ley papito corazón". #ConsejoConstitucional #ProcesoConstitucional pic.twitter.com/K3ZBh3RD6T — Danilo Herrera (@daniloherrerad) September 7, 2023

La decisión se toma en medio de un fuerte debate para aprobar la reforma de pensiones en el Congreso, por los desencuentros entre el oficialismo y la oposición sobre el destino de la cotización adicional del 6%.

En la propuesta que se presentó en la Comisión, el Gobierno indicó que un 4% de la cotización extra vaya a un seguro social, que sería administrado por un ente estatal creado para esos fines, y el 2% restante iría a cuentas personales.

Cabe recordar que en su segunda Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric exigió al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

Indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

«Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más», recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos «pero todo Chile sabe que no es suficiente».

«Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones, el gobierno, está disponible para saber cuáles son las mejores herramientas, lo importante es la gente no es nosotros, nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta material», concluyó.