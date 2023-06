Presidente Boric exige al Congreso celeridad para debatir la reforma de pensiones

El presidente Gabriel Boric exigió este jueves al Congreso celeridad para debatir y aprobar la reforma de pensiones.

En su segunda cuenta pública, el presidente Boric indicó que es necesario que se mejore, este año, las jubilaciones a todos los chilenos.

“Tenemos el deber de mejorar todas las jubilaciones de los chilenos. Hoy, no mañana, no en 10 años más”, recalcó el mandatario al tiempo que manifestó que se aprobó a inicios una Ley Corta para ampliar las PGU a más de 60.000 chilenos “pero todo chile sabe que no es suficiente”.

“Chile le exige al gobierno y a este Congreso celeridad a esta reforma que no tiene que salir exactamente como nosotros lo hemos presentado (…) Podemos lograrlo si es que ponemos a los chilenos en el centro”, añadió.

Para esto, el presidente Boric exhortó a todos los parlamentarios a llegar a un acuerdo para “sacar la reforma de pensiones”.

Al respecto, manifestó la disposición del Gobierno Nacional para implementar las herramientas necesarias para su aprobación.

“Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones, el gobierno, está disponible para saber cuáles son las mejores herramientas, lo importante es la gente no es nosotros, nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta material”, concluyó.

