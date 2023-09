«Derechamente mentiroso»: Teresa Marinovic carga contra José Antonio Kast y lo acusa de publicar fake news sobre el Consejo Constitucional

Siguen las divisiones en el seno de la derecha. En esta ocasión, la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Mente y exconvencional, Teresa Marinovic, acusó al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, de difundir «fake news» (noticias falsas) sobre el Consejo Constitucional.

En un mensaje acompañado de un video, que fue publicado en su cuenta en la red social «X», anteriormente conocida como Twitter, Kast indicó que la comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional había aprobado la creación de la Defensoría de las Víctimas.

Al fin! #DefensoriaVictimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico pic.twitter.com/53IMQ736e7 — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 4, 2023

“Al fin! #DefensoriaVictimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico”, escribió Kast, dando a entender que la aprobación de dicha enmienda en la comisión, significaba que ya había sido validada por el Consejo, lo cual no es así.

Por tal motivo, Marinovic decidió recurrir a la red social para desmentir al republicano, tildándolo de poco serio e irresponsable por difundir «fake news».

Este video al igual que tu tweet reciente @joseantoniokast, en que señalas que “desde hoy las víctimas” “tendrán apoyo” es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada. https://t.co/xqwrR9Z3Zx — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

«Este video al igual que tu tweet reciente José Antonio Kast en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’ es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada”, afirmó la exconvencional.

«Incluso después de votada por el consejo, la norma vuelve a los expertos. Y solo entra en vigencia con el texto aprobado», agregó.

Relajarse un poco no es malo srta. Teresa, la verdad este ataque no tiene mucho sentido — Helmutnayem (@helmutnayem) September 5, 2023

Los menajes de Maronovic generaron una serie de reacciones por parte de partidarios de la derecha, quienes incluso la criticaron por «atacar» a Kast,

Ante los comentarios, la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Mente planteó que “la ‘estrategia comunicacional’ no habilita para afirmar cosas que no son ciertas y no sabemos si en el futuro lo serán”.

Mire, pensé que el

Primer video que vi de este tipo, era un error. Cuando ya veo qué hay más de uno desinformando, creo mi deber advertir — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

Al ser cuestionada sobre si su postura era adecuada o no, respondió: «Pensé que el primer video que vi de este tipo, era un error. Cuando ya veo qué hay más de uno desinformando, creo mi deber advertir».

No sé como termine el texto, pero que el video es mentiroso igual que el de contribuciones, es un hecho. September 4, 2023

«No sé como termine el texto, pero que el video es mentiroso igual que el de contribuciones, es un hecho», respondió a otro usuario de la red social.

No corresponde hablar a “puertas cerradas” cuando anuncio -de algo que ni siquiera ha aprobado el Pleno- se hace en forma pública. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

Ante la recomendación de que tomara un café con Kast y arreglara cualquier diferencia en privado;, Marinovic señaló: «No corresponde hablar a “puertas cerradas” cuando anuncio -de algo que ni siquiera ha aprobado el Pleno- se hace en forma pública.»

Asimismo, descartó tenerle «mala onda» al republicano.

Ninguna. Tengo buena impresión suya y le tengo afecto además. Pero más afecto a la verdad ! — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

«Tengo buena impresión suya y le tengo afecto además. Pero más afecto a la verdad», afirmó la licenciada en Filosofía.

