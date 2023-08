Teresa Marinovic carga contra Chile Vamos por proceso constitucional y abandona programa luego que Pepe Auth la tildara de «extremista» (Video)

Nuevamente la exconvencional de derecha Teresa Marinovic se ve encuentra envuelta en una polémica, al abandonar indignada una entrevista, tras protagonizar una fuerte discusión con el exdiputado Pepe Auth (exPPD).

Durante el cuarto capítulo del programa de análisis político “Indultados”, conducido por la periodista Bárbara Rebolledo-que se emite en vivo todos los domingos de 21:00 a 23:00 horas por el canal VIVE! de VTR, por IndultadosTV y Sinfiltros_tv en YouTube- los ánimos se caldearon entre ambos panelista del espacio, luego que Auth tildara a Marinovic de «extremista».

«Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema. Y habla, descalifica, de una manera brutal. No sólo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. Eres extrema, eres extremista”, afirmó.

Marinovic respondió: “Bueno, yo me voy. Yo no tolero, y me parece que él (Auth) está en todo su derecho de decir lo que le parezca. Está muy bien y yo soy muy respetuosa de la libertad de expresión, y yo estoy en todo mi derecho de no tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme y apasionada como lo hago”.

Ante esto, Pepe Auth la increpó: “¡Descalificas! Todo lo que dicen los otros es vacío, inconducente e ignorante. Tienes que saber ponerte en el lugar de los demás”.

Marinovic carga contra Chile Vamos

Ante los argumentos del exdiputado, la exconvencional se refirió al actual proceso constitucional y cargó contra Chile Vamos por no identificar las necesidades y reclamos de la ciudadanía.

“Si, cuando estoy de acuerdo con los demás… Acá tenemos un grupo, Chile Vamos que arrastra a todo un país a un proceso constitucional que muy probablemente nadie quería y en lugar de hacerse cargo hoy día de lo que hicieron, lo que hacen es le endosarle esa criatura a José Antonio Kast. Lo único que han demostrado es que no saben lo que la gente quiere. Si eso no merece o justifica vehemencia en la crítica…”, afirmó Marinovic quien procedió a quitarse el micrófono y levantarse de su asiento, mostrándose indignada ante las cámaras.

Visiblemente incómoda ante la situación, Rebolledo tomó la palabra mientras Marinovic salía del set: “Gracias Tere, este es un programa donde defendemos la libertad de expresión y por supuesto la libertad de irse, si Teresa está incómoda, no le parece lo que se ha dicho, tiene todo el derecho de irse y nosotros por supuesto debemos continuar haciendo el programa”.

¡Teresa Marinovic se retira del panel de #indultados!@tere_marinovic deja el panel tras fuerte discusión con @pepe_auth quien la tilda de "extremista".



Mira el capítulo completo en: https://t.co/To1JgZ5LVS#indultadostv pic.twitter.com/mC1tLY0bso August 28, 2023



