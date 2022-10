Desaparición de astrónomo británico: Fiscalía evita referirse a filtración de conversación que tuvo con estudiante

La Fiscalía evitó referirse a la filtración de una tensa conversación que tuvo el astrónomo inglés Thomas Marsh – quien se encuentra desaparecido desde hace más de dos semanas -, con un estudiante.

Según se detalla, el tesista – que ya no se encuentra en el país – fue la última persona con la que el astrónomo tuvo contacto antes de su desaparición. Fue visto por última vez en el Observatorio La Silla en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

En la conversación, el astrónomo con la voz quebrada y los ojos copados en lágrimas, le habría manifestado su decepción.

¿El motivo? La aparente poca motivación de su estudiante con la astronomía, la física y la ciencia, refiere MegaNoticias.

«El día 15 (de septiembre) prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT», sostuvo el tesista.

«Recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente, después de la cena, nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo superextraño para mí, manifestándome a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces. No tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta. Fue al azar. Continuamos mañana», agregó el estudiante de 22 años.

El fiscal Adrián Vega, de la Fiscalía regional de Coquimbo, al ser consultado, y a diferencia de las veces anteriores, se negó a dar declaraciones acerca del contenido filtrado por la prensa durante aquella última conversación.

Hasta los momentos, se llevan a cabo las investigaciones, mientras la Fiscalía continúa con los interrogatorios.

Durante las diligencias, se han encontrado las llaves en el camino entre la cabaña donde se hospedaba y el telescopio, donde realizaba la conferencia.

No obstante, mientras se realizaba la pesquisa, se encontró el celular, el pasaporte y su ropa dentro de la habitación de la cabaña.

Hasta ahora, se están verificando otras evidencias que se encontraron durante las diligencias.

El comando de búsqueda, que ha realizado labores en cercanías del Observatorio La Silla a fin de dar con su paradero, ha contado con el trabajo de más de 70 efectivos de la PDI, Ejército, Carabineros y la Delegación Presidencial, refiere MegaNoticias.