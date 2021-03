Desaparición, muerte y resistencia en lengua zapoteca y maya

Kara Castillo

En el encuentro, activistas y defensores de derechos humanos recuperaron la memoria histórica de la represión, la corrupción y la impunidad entre autoridades de los distintos niveles y la presencia del crimen organizado en el estado.

“Fue un diálogo por momentos, crudo y desgarrador pero también cargado de rabia y esperanza”, dijo el coordinador del evento, Gerardo Pérez Muñoz, quien destacó los textos comprometidos y de denuncia de los poetas.

“Es una poesía que rompe con las temáticas predominantes entre los escritores indígenas, esta poesía es mal vista por las autoridades culturales a las que sólo les interesa presentarlos como parte del folklore y el espectáculo”. Gerardo Pérez, orginanizador del evento.

Entre las organizaciones convocantes y participantes del evento estuvieron Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, Colectivo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Uniendo Cristales, Red Unidos por los Derechos humanos, Movimiento Comunista Mexicano-Puebla, Comunicadores Filo de Tierra Colorada. A.C y Radio Xalli, medio que recuperó la transmisión que contó con la participación especial del sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, mejor conocido como el “Padre Tacho” en Tehuacán.

A continuación, El Ciudadano reproduce los poemas en su idioma original y la traducción al español.

Poema de Héctor Yodo/Héctor Pineda

(Zapoteco)

Zaree’ lu xneza xquidxe’ zucaa’ ti bichuga riga lua’

Zaree’ lu xneza xquidxe’ zucaa’ ti bichuga riga lua’

cadi ti cadxibee cadi stí mbioxho dxú laca cadi ti cucaache’ yuuba biana nia

Zaree’ ne ti bichuga riga lua’ ti laani nga rusisacani ca binni bisegu naa dxú

cani sineecabe situ ne qui nibiguetaruca’

ca binni bíticabe ndani ti guidxi ra guiraa dxi naca dxi guenda rati.

ndaanii ti guidxi ra rindiicabe “ayugu” sti’ ni ruxatañee laaca ne ridxiibica gucaluca

Ndaanii ti guidxi ra rusisacacabe luu ni cayuti xie’ guidxi ne ribixhila’dxicabe

rini’cabe ne ruxhidxicabe lua’ huaxa qui gánacabe ni huazaaca

Zaree’ lu xneza xquidxe’ zucaa ti bichuga riga lua’ laani nácani luu staale binni,

ne laani nga ni ridxibi ca ni naaca xaíque guidxi

Zaree’ ne ti bichuga riga lua’ sti’ Lucio Cabañas Genaro Rojas Arturo Gámiz ne Misael Núñez Acosta

Saqueca sti’ Víctor Yodo Jesús Piedra ne Melendre

sti’ Alicia de los Ríos Bety Cariño ne Digna Ochoa

laaca sucaa’ lua’ sti’ Pedro María Juan Efraín Roberto ne Naza

Guiraa ca nga ne stale ru ni qui cuzeete’

huaxa naapa’ dxii’che’ laaca’ ndani xquendabiane’

Zucaa’ ri’dxe’ lá chuupa la te gande choona -43- biche’

Zaguiidxe’ ca xiapa naa sti’ ca ni gula’nacabe laaca ti guendariguiidxi sti’ xíñica’

bisa’naca’ bi’chica’ xheelaca’ bixhozeca’ ne ñaaca’

Zee’ nisa ruuna sti’ ca xiapa dxapa huiini’ ruuna ca ndani beza lua’ ne ndaani xcaadxi beza luu, zee’cani ti qui guziaanda’

Zaree’ ne ti bichuga riga lua’ ni ridxibi ca xaíque guidxi

cadi sti’ Garrik ¡Co! cadi ni gu’ca’ ne gui’chi’ cadi ni gu’ca’ ne guiiba’ co ¡Co!

Zaree’ ne ti bichuga riga lua’ ni ridxibi ca xaíque guidxi

guidubini nacani ne guidi lua’ ni güi lase ne ca iza huabane

napani stale biquiixhu sti’ ra huayunni naacabe naa

huaxa nápani guenda ruxhidxi sti’ ni rucaa luu nadipa’

Zaree’ ne ti bichuga riga lua’ ni ridxibi ca xaíque guidxi

zandiza ique’ ne guendanayeche’ ne guendanadxibalú

Jma bira biluxhecabe nga runni cuyubicabe guninacabe laanu’

Neca sacaa Zaree’ lu xneza xquidxe’ zucaa’ ti bichuga riga lua’ ne ti guenda nadiipa ni ridxibi ca xaíque guidxi: lua’ xiee lua’

Ne sti’idxa’ cucaa ridxi: ¡Guidxi naca tobisi qui ziu dxi guxhatañeecabe la!

Naca’ ti binni rusiidi’ ne zaree’ ne ti bichuga riga lua’

ni ridxibi ca xaíque guidxi: lua’ xiee lua’ lua’ sti’ gubedxe rusiidi’.

(Español)

Saldré a la calle con mi máscara (español)

Saldré a la calle con mi máscara no por miedo no por Halloween

no por vergüenza ni para ocultar mis cicatrices

Saldré con ella porque representa el homenaje a los presos políticos

a los desaparecidos y a los asesinados

en un país donde todos los días son días de muertos

y donde se prefiere lamer el yugo opresor que rebelarse contra la tiranía

En un país donde adoran la máscara del verdugo y satanizan mi máscara

la aborrecen la denigran y se mofan pese a que no conocen mi historia

Saldré a la calle con mi máscara que son muchas máscaras

y que es la máscara a la que teme el Estado

Saldré con la máscara de Lucio Cabañas Genaro Rojas

Arturo Gámiz y Misael Núñez Acosta

también con la de Víctor Yodo Jesús Piedra y Gregorio Melendre

con la de Alicia de los Ríos Bety Cariño y Digna Ochoa

sumaré las de Pedro María Juan Efraín Roberto y Naza

Ésas y muchas más de quienes no menciono sus nombres

pero cuyas historias mantengo en mi memoria.

Gritaré los nombres de mis cuarenta y tres -43- hermanos

abrazaré los miles de brazos de quienes les han robado el abrazo del hijo la hija

el padre la madre el esposo la esposa el hermano o la hermana

Beberé las lágrimas derramadas por las miles de niñas de mis ojos y otros ojos

las beberé para no olvidar

Saldré con mi máscara a la que le teme el Estado

no esa máscara de Garrik ¡No! no con la de papel o la de hierro no ¡No!

Saldré con mi máscara a la que le teme el Estado

cien por ciento hecha de piel curtida por los años

marcada con las cicatrices de la represión

pero con la sonrisa de la resistencia

Saldré con mi máscara a la que le teme el Estado la portaré con orgullo y rebeldía

Se sienten perdidos por eso nos atacan con furia con saña

Aun así Saldré a la calle con mi máscara y con mi mejor arma

esas a las que les teme el Estado: mi rostro descubierto

y mi voz gritando: ¡El pueblo unido jamás será vencido!

Soy maestro y saldré a la calle con mi máscara

a la que le teme el Estado: mi rostro descubierto mi rostro de maestro.

Poema de Irma Pineda Santiago

(Zapoteco)

Tu laadu

Tu laadu Laadu

yanna ma gadxé si laadu Para biaana lidxidu

para zé riuunda stidu

ma zitu nga biaana ridxi yaya sti’ xahui ma biaanda guendanayeche’ sti’ ca guie’

ni ruzaani’ lu xtaani’ jñaa

ca xiiñe’ ma qui zucaadiagaca’ diidxa’

ni biele’ ndaani’ ruaa bixhoze ma bigani ca dxi guca’ xcuidi

rutuiluca’ naa nuaa gaca stobi

nisi ridxi raca ndaani’ ti guidxi ro’ nga riudiaga’

ne tini sti’ ca dxi ca bisiaandadu xa lá

ni bisibani laanu

nácani yanna ti bandá’ nuaa guxiaya’

Tu laadu yanna

laadu

cani gucala’dxinu stobi nga ñacadu?

(Español)

Quiénes somos

Quiénes somos nosotros

los que ahora parecemos otros Dónde quedó nuestra casa

adonde se han marchado nuestros cantos

lejos quedaron los alborotados gritos de la urraca en el olvido está la alegría de las flores

que iluminan los huipiles de mi madre mis hijos no escucharan las historias

que nacieron de la boca de mi padre los días de mi infancia guardan silencio

frente a la vergüenza de sentirme otro no se oye más que el rumor de la ciudad

la herrumbre de los días hemos olvidado el nombre

que nos dio origen

esa sombra que borrar quisiera

¿Quiénes somos ahora

nosotros

los que un día quisimos ser como los otros?

Poema de Pedro Uc Be

(Maya)

Kíimil

U k’iinil kimeno’ob wáa bejla’e’,

Sáansamal u k’iinil kíimil ichilo’on.

Máake’ ji’ich’ u kaal.

Ko’olele’ bi’its’ u yúul ka’aj ts’o’ok u tsuubkinta’al.

Máake’ chéen

juntúul wa máax kíim ti’ péektsil.

Ko’olele’ x xook

nóokjats’ta’abi.

Máake’ máanch’a’ta’ab

tu tseem tumen u yóol u ts’oonil narco.

Ko’olele’ x periodista

ukp’éel loom tu ch’ala’atel ka’aj tu ch’a’aj u ts’ook u yiik’.

Máake’ ejidatario

mu’uk pa’te’ yéetel setenta centavos u tojol u lu’um,

Ko’olele’ x ajbej

ti’ kaxta’ab u wíinklil ti’ jump’éel ta’akunbil muksajile’.

Máake’ j wi’it’

mamaxch’akta’ab tumen u yalak’ peek’ ts’uul.

U lool xpu’ujuke’ ma’ u k’iinil u k’a’ajsa’al kíimili’,

u wíinklil máak yéetel ko’olel kiinsa’ano’ob.

(Español)

Muertes

¿Día de muertos?

Todos los días son de muertos.

Él murió ahorcado.

Ella estrangulada después de ser violada.

Él estadística

fallecido en la protesta.

Ella estudiante

asesinada por el garrote.

Él daño colateral

con diez impactos de bala narcótica en el pecho.

Ella periodista

expiró después de la séptima puñalada en la costilla.

Él ejidatario

enterrado con setenta centavos por su territorio.

Ella activista

hallada en una fosa clandestina del Estado.

Él indígena

masacrado por las guardias blancas.

La flor del xpu’ujuk no es conmemoración de la muerte,

es el cuerpo de él y ella asesinados.

Poema de Pedro Uc Be

(Maya)

Bix ma’il

Bix ma’ u sa’atsko’ob

k íits’ino’ob Ayotzinapa

wa tu tóoko’ob u Chilam Báalamilo’ob Maní.

Bix ma’ u sa’atsko’ob

k sukuno’ob Ayotzinapa

wa tu tóoko’ob u yook Yuum Cuauhtémoc.

Bix ma’ u sa’atsko’ob

k láak’o’ob Ayotzinapa

wa tu tóoko’ob u yoochel k Yumtsilo’ob.

Bix ma’ u sa’atsko’ob

k ch’i’ibal Ayotzinapa

wa tu tóoko’ob u piixan k noolo’ob metnáal.

Bix ma’ u sa’atsko’ob

k k’i’ik’el Ayotzinapa

wa tu tóoko’ob u bak’el Yuum Kan Ek’

je’elbix tu xe’exe’et’ilo’ob u bak’el u Cristo’obe’.

(Español)

Cómo pueden

¡Cómo pueden no desaparecer

a nuestros hermanitos en Ayotzinapa!

si quemaron a los Chilam Balam de Maní.

¡Cómo pueden no desaparecer

a nuestros hermanos en Ayotzinapa!

si quemaron los pies del gran Cuauhtémoc.

¡Cómo pueden no ser capaces de desaparecer

a nuestros familiares en Ayotzinapa!

si quemaron el rostro de nuestros dioses.

¡Cómo pueden no desaparecer

nuestra estirpe en Ayotzinapa!

si quemaron el alma de nuestros abuelos.

¡Cómo pueden no ser capaces de desaparecer

nuestra sangre en Ayotzinapa!

si quemaron la carne de Jacinto Kan Ek’

así como despedazaron la carne de su propio Cristo