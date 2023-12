Desconocidos ingresaron a su oficina parlamentaria: Diputado Leonidas Romero denunció amenaza de muerte en su contra

El diputado Leonidas Romero (IND-RN), informó a las autoridades del Biobío sobre una amenaza de muerte que recibió recientemente en su oficina parlamentaria en Coronel.

«El martes 28 fui a la oficina parlamentaria nuestra acá en Coronel, ahí la secretaria, la señora Nancy Mella, me informa que el día anterior habían encontrado, cuando abrieron la oficina temprano en la mañana, tipo nueve y media, un papel que estaba doblado donde aparecía un mensaje no muy grato donde me amenazan de muerte», detalló Romero.

«Inicialmente no había pensado hacer la denuncia porque estoy curado de espanto; recibo muchas denuncias, muchas amenazas de que me van a matar, que me van a pegar, que me van a agredir», agregó el legislador.

Finalmente, Romero decidió ingresar la denuncia tras recomendación de su esposa, y aseguró que la amenaza podría estar relacionada con el Caso Convenios que se investiga en la región del Biobío, esto dado que él fue uno de los querellantes contra el gobernador regional Rodrigo Díaz por irregularidades en la entrega de fondos públicos a fundaciones.

«No sé si es coincidencia, pero quiero recordar que ayer detuvieron a la señorita Polizzi (…) No me van a silenciar, no me van a callar, voy a seguir con mis denuncias, porque todas las que yo hago, las hago con respaldo», declaró el parlamentario.