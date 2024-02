Descoordinaciones de Senapred: Alcaldesa de Quilpué llama a subsecretario Monsalve para que colabore en ordenar el servicio

Llamado a la Colaboración del Subsecretario Monsalve para Ordenar SENAPRED

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, generó recientemente una interpelación a SENAPRED debido a las descoordinaciones a través de los Informes ALFA, en donde ha solicitado numerosos servicios y elementos vitales para la población, desmintiendo no haberlas solicitado.

La alcaldesa señaló: “En medio de una emergencia que nos encontramos enfrentando luego del incendio del 2 de febrero, es sumamente importante que la información sea clara y las gestiones sean ágiles. Desde el día uno se nos ha requerido que como municipios nos encarguemos de cubrir las diversas necesidades de las personas damnificadas, y a pesar de la adversidad, la complejidad y la urgencia; hemos podido coordinar lo necesario para la población, buscando cooperar con las instituciones estatales involucradas en la respuesta a la emergencia”.

Agregó Melipillán: “Es por ello que me preocupa profundamente lo expresado por SENAPRED el día 20 de febrero respecto a que nuestro municipio no ha solicitado viviendas de emergencia. No pueden existir descoordinaciones por la prensa ni mucho menos desinformación de su mismo servicio, porque esto perjudica directamente a las personas que han perdido su hogar y que hoy esperan del Estado respuestas claras”.

Afirmó Valeria Melipillán: “Desde Quilpué les hemos solicitado de todo: desratización, baños químicos, duchas de emergencia, herramientas, restauración de canchas, apoyo en la recolección de residuos, e incluso el servicio de demolición de viviendas en mal estado con su respectivo retiro de escombros e instalación de viviendas de emergencia a través de los informes alfa, de los cuales algunos aún esperan respuesta. Necesitamos que el subsecretario Monsalve nos colabore en ordenar SENAPRED para que en conjunto podamos dar respuestas claras a la ciudadanía en esta emergencia”

