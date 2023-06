Descubren que cocodrilos hembras también pueden reproducirse sin machos

Científicos han documentado el primer caso de ‘nacimiento virgen’ en un cocodrilo hembra que había estado viviendo en solitario más de una década en un zoológico de Costa Rica.

En enero de 2018, una hembra de cocodrilo americano, que vivía en cautiverio en el Parque Reptilandia, produjo una nidada de 14 huevos en su recinto, lo que resulto extraño ya que no había interactuado con ningún cocodrilo en los últimos 16 años.

En un estudio publicado este miércoles en la revista Biology Letters, un equipo de investigadores explicó que era el resultado de una partenogénesis facultativa, una forma de reproducción asexual en la que los embriones se desarrollan a partir de óvulos no fertilizados, comúnmente conocida como ‘nacimiento virgen’. Si bien este fenómeno ha sido registrado anteriormente en otros tipos de animales, incluidas serpientes, aves, peces y lagartos, esta es la primera vez que se encuentra en cocodrilos.

Según el estudio, la mitad de los huevos parecían ser fértiles, por lo que fueron incubados artificialmente. Sin embargo, después de tres meses los huevos no habían eclosionado y los investigadores decidieron abrirlos.

Se descubrió que seis de ellos estaban llenos de contenidos irreconocibles, mientras que en uno encontraron un feto de cocodrilo completamente formado pero muerto.

Los investigadores identificaron al feto como hembra y tras realizar una secuencia completa de su genoma determinaron que su material genético era 99.9 % idéntico al de la madre y que carecía de genes paternos.

Los científicos dijeron que es «decepcionante» que el huevo no eclosionara, pero explicaron que no es inusual que las crías nacidas de esta manera sufran anomalías y no prosperen. Por otro lado, destacaron que el hallazgo sugiera que la partenogénesis puede ser más común en especies al borde de la extinción.

Asimismo, creen que esta capacidad de autorreproducción podría ser heredada de un ancestro evolutivo compartido, lo que plantea que los dinosaurios hembras también podrían haber sido capaces de reproducirse sin la intervención de un macho.

Fuente RT

