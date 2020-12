Descubren ráfaga de radio procedente de un exoplaneta

***New 1st author paper *****



"The search for radio emission from the exoplanetary systems 55 Cancri, υ Andromedae, and τ Boötis using LOFAR beam-formed observations"



See the paper here: https://t.co/PgdxgwqTK4



THREAD/@CSInst @Cornell @LOFAR @Obs_Paris @CNRS @UVaAstro pic.twitter.com/8JWWCV4Xti