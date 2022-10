Desde Fuad Chahin a Rodrigo Logan: Cinco convencionales habrían violado la Constitución mientras desempeñaban el cargo

Un reportaje televisivo emitido durante la noche del domingo expuso que cinco abogados que se desempeñaron como convencionales constituyentes incumplieron la Constitución mientras ostentaban el cargo. La investigación reveló que los representantes continuaron patrocinando demandas durante su periodo como convencionales, a pesar de que el reglamento interno de la Convención les impedía tener un segundo trabajo.

Los convencionales que habrían incurrido en esta falta son Nicolás Núñez (FRVS), Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), Fuad Chahin (DC), Rodrigo Logan (independiente) y Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo). Todos ellos realizaron trabajos de abogado de manera paralela a su rol de convencionales, violando la actual Carta Magna.

Esto dado que el capítulo XV de la Constitución vigente estableció que los convencionales se regirían bajo el estatuto de los parlamentarios, por lo que tenían prohibido tener un segundo trabajo fuera de su rol en la Convención. En el artículo 60, la Constitución establece que «cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio«.

Asimismo, el artículo 39 del Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención, que fue discutido y votado por todos los miembros del órgano constituyente, determina como infracción «tener un trabajo remunerado adicional al de convencional constituyente, con excepción de labores docentes hasta por ocho horas semanales».

Las denuncias

El primer caso expuesto en el reportaje es el del abogado Rodrigo Logan, quien incluso presentó un recurso de protección contra la Convención para poder tener un segundo trabajo remunerado.

«En la lógica mía, que era la más simple, cuando me metí a postular como convencional, yo leí la ley po, yo leí y dije ‘no hay exclusividad«, señaló Logan a Canal13.

La investigación también reveló que el convencional Nicolás Núñez, que se hizo famoso por votar desde la ducha, inició una causa como abogado patrocinante en el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando el 24 de agosto, cuando ya era convencional.

«El reglamento dice que no se podían tramitar causas personalmente, por lo tanto, todas las causas que siguieron, con el estudio que trabajaba yo antes, se delegó poder en otros abogados para que las tramitaran«, argumentó el convencional.

En relación a Manuela Royo, la investigación expuso que, en abril de este año, la abogada ingresó como patrocinante en una causa de derechos humanos en representación de un joven de 17 años que habría sido golpeado por Carabineros durante un control de identidad.

Por su parte, el ex timonel de la DC, Fuad Chahin, estaba en un juicio desde el año 2019 en una causa contra una empresa frutera de la ciudad de San Fernando. Solo el 2021 delegó la causa a su socia, según señala el reportaje. El exconvencional, no obstante, señala que actuó «pro bono» a favor de una pyme.

Finalmente, la investigación denuncia que Francisca Arana no renunció al patrocinio de una causa en demanda de arbitraje por un terreno, que a principios de este año 2022 tuvo movimientos y juicios.

«Me estás comentando de que se activó una causa que puede traer algún tipo de conflicto, debí haberlo hecho, pero te insisto, esta causa fue archivada. Ahora que reviso dicen que me notificaron en enero de 2022, pero no me llegó nada, voy a tener que revisarlo«, señaló la convencional.