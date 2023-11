Desde Limp Bizkit a Sam Smith: conoce el nuevo Line Up de Lollapalooza 2024

Como todos los años, en estas fechas aumentan los rumores sobre quiénes conformarán el anhelado line up en una nueva edición de Lollapalooza 2024.

En esta versión, hay un guiño al público que creció entre los 90 y 2000, pues los principales headliners fueron grandes protagonista del rock en aquel tiempo.

¿Quiénes encabezan el line up?

Como se sabía, los primeros confirmados fueron Blink-182. Pese a que estaban invitados para la edición anterior, Travis Barker, baterista de la banda, debió someterse a una operación en su dedo anular lo que le impidió decir presente en Chile.

Otra sorpresa es el regreso de Limp Bizkit. Hace 7 años que los músicos detrás de “Rollin” no pisan suelo nacional, por lo que su aparición en el line up no dejará indiferente a los fanáticos.

Otra banda histórica que regresa es The Offspring.

La gran estrella de esta nueva edición es Sam Smith. El británico llega con una carrera ascendente que trae consigo muchos éxitos a su haber.

Los otros headliners son Feid, Sza, Thirty Seconds to mars, León Larregui, Phoenix, Chencho Corleone y Arcade Fire, otro gigante de la escena actual.

Ya está aquí: el Line Up oficial de #LollaCL 2024 ⚡️📣



Serán tres días de música y una experiencia que te va a encantar.



¡Nos vemos el 15, 16 y 17 de marzo en Parque Cerrillos para el mejor festival junto a los mejores artistas! 🎸



🎫 Entradas en https://t.co/PRgBhFMSn0 pic.twitter.com/jgWiI6Lkpe — LollaCL (@lollapaloozacl) November 7, 2023

¿Cuándo se realizará?

El evento tendrá lugar en el Parque Cerrillos los días 15, 16 y 17 de marzo del próximo año.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Para comprar las entradas, pincha aquí.