Desde una irregular casa de jengibre gigante hasta el intento de robarse la yegua municipal: Los otros escándalos que marcaron la gestión de Cathy Barriga en Maipú

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará este miércoles el segundo día de su audiencia de formalización, en la cual se le imputan los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Si bien la investigación de fiscalía logró acreditar irregularidades financieras y contrataciones de funcionarios fantasmas al interior de la municipalidad, estos no son los únicos escándalos que marcaron la gestión de la exchica Mekano.

Durante su primer día de formalización, usuarios de Twitter recordaron algunas de las polémicas más sonadas de la administración Barriga, entre las cuales se cuentan el gasto de $55 millones en compra de peluches, la instalación de una casa de jengibre gigante -adjudicada a un amigo de su esposo-, y la incorporación de su imagen en distintas gigantografías y campañas municipales.

Estos son algunos de los escándalos que marcaron la gestión de Cathy Barriga en la municipalidad de Maipú:

Renacín y Spamina, los pokemones pirata de Maipú

El 27 de junio de 2018, durante la celebración del Día del Niño, la municipalidad inició la entrega de cerca de tres mil peluches en el marco del programa «Maipú Kids». Se trataba de Renacín y Spamina, dos figuras diseñadas por los funcionarios de Barriga que tenían un sospechoso parecido con Pikachu, el popular personaje de Pokemon.

¿De dónde salió la plata para el diseño, compra y entrega de dichos peluches? Hace unas semanas, el concejal Bladymir Muñoz señaló que los $55 millones destinados a este programa fueron sacados del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), ya que Barriga aseguraba que los peluches incentivarían la matrícula en establecimientos municipales.

Debido a que hoy son considerados evidencia en el juicio contra Barriga, cerca de siete mil figuras de Renacín y Spamina se encuentran apiladas en las bodegas de la Municipalidad de Maipú. Los concejales se han quejado de que los cientos de cajas de peluches ocupan demasiado espacio en las bodegas, por lo que no se pueden guardar documentos u otros objetos de importancia.

Retos de TikTok con recursos fiscales

En julio de 2018, Cathy Barriga subió a sus redes sociales un video realizando el «Kiki Challenge», un popular desafío de TikTok que consistía en bajarse de un auto en movimiento para bailar al costado de la puerta.

El video generó polémica no solo por incentivar conductas temerarias que en aquel entonces eran combatidas por las autoridades -según Conaset, se trata además de una infracción a la ley de tránsito-, sino también porque la jefa comunal realizó dicho desafío en un vehículo fiscal.

Tras una denuncia interpuesta por concejales y diputados de la entonces oposición, la Contraloría General de la República inició una investigación que determinó que Barriga sí infringió la ley al utilizar medios municipales para una actividad que no tenía relación a su cargo.

Por lo anterior, la exchica Mekano fue sancionada con el 10% de su sueldo como alcaldesa.

Cathy Barriga, la prócer de Maipú

El 29 de noviembre de 2018 se celebró el 16° aniversario del Liceo Nacional de Maipú, ocasión en que se presentó un mural elaborado por los estudiantes que buscaba resumir los 200 años de historia de la comuna. La polémica se desató cuando las cámaras de televisión enfocaron el mural y encontraron, en medio de la Virgen del Cármen, Bernardo O’Higgins y José de San Martín, el rostro de la alcaldesa Cathy Barriga.

Al ver el mural, la edil no escatimó en lágrimas y se declaró «sorprendida» por el gesto espontáneo de los alumnos, quienes -aseguró- la habrían incluido de forma voluntaria al tratarse de la primera alcaldesa mujer de la comuna.

«Es una sorpresa muy especial, me siento muy orgullosa de estar en el mural histórico de nuestra comuna como la primera Alcaldesa de Maipú, doy muchas gracias a nuestros queridos alumnos», declaró en aquella oportunidad.

Ese mismo mes, Barriga compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que mostraban la redecoración de la clínica veterinaria de la comuna. Allí también hubo polémica: de las paredes del recinto colgaban enormes fotografías de la alcaldesa besando y abrazando perritos de los vecinos.

La beca Cathy Barriga

Un par de meses después, en enero de 2019, Barriga volvió ponerse en el ojo del huracán al anunciar la creación de la Beca «Alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra», la cual tenía por objetivo ayudar económicamente a estudiantes de la comuna que obtuvieran puntajes nacionales en la PSU.

Ante los cuestionamientos de figuras de la entonces oposición, que criticaron las «ansias de figurar» de la alcaldesa, Barriga volvió a señalar que se trató de un homenaje espontáneo que quiso hacer el directorio de la Corporación Municipal.

«Esto fue en un día, así de rápido. En un municipio habitualmente las cosas son lentas, se dilatan, se cuestionan (…) Pasan por este directorio y llegó el momento de ponerle un nombre. Y este directorio, en una especie de homenaje, dice: ‘Pero pongámosle Cathy Barriga’. Yo dije: ‘No, para qué’. Y se vota. Y gana el nombre de Cathy Barriga», aseguró en aquel entonces.

Una casa de jengibre gigante y $22 millones en merengue

Para la navidad de 2016, la Municipalidad de Maipú encargó la construcción de una casa de jengibre gigante a la empresa Street Machine Corp S.A., propiedad de Paul Morrison, un empresario acusado y absuelto por narcotráfico y amigo íntimo de Joaquín Lavín Jr., esposo de Cathy Barriga.

Pero Joaquín Lavín Jr. y Paul Morrison eran algo más que amigos: en 2006, ambos fundaron la discoteque Aeropuerto en la ruta 68, a la altura de Pudahuel. Diez años después, la empresa de Morrison -quien es hijo de la exdiputada UDI María Angélica Cristi-, se adjudicó dos contratos con la Municipalidad de Maipú por más de $22 millones cada uno.

El decreto alcaldicio que autorizó la construcción de la casa de jengibre señala que ésta fue adornada con «aproximadamente una tonelada y media de merengue, dos a tres kilos de colorante, galletas, chocolates, capas de mostacilla y mucho fondant para hacer estrellas y copos de nieve».

Además, la municipalidad destinó otros $22 millones a una proyección de material audiovisual de menos de diez minutos, un servicio cuyo precio de mercado, según constataría un reportaje de Interferencia publicado años más tarde, no supera los cinco millones de pesos.

Un auto dorado para alejar las malas vibras

El 14 de mayo del 2018, la Municipalidad de Maipú desembolsó casi 24 millones de pesos para comprar una camioneta Toyota 4 Runner, esto a pesar de que la casa comunal ya contaba con un vehículo del mismo modelo adquirido durante la gestión del exalcalde Christian Vittori.

Un par de meses después de la compra, la camioneta fue enviada a un taller para pintarla de color dorado, una operación que tuvo un costo de casi un millón y medio de pesos.

Según señalaron fuentes al interior de la municipalidad en reportajes de Publimetro y Tele13, Barriga habría decidido comprar un nuevo vehículo «para evitar las malas vibras» dejadas en el anterior vehículo. Por otro lado, el color dorado habría tenido por objetivo simbolizar el renacer de Maipú bajo su gestión edilicia.

En aquel entonces, Barriga justificó los gastos asegurando que «este es el auto de esta gestión, de alcaldía, no mío, porque no es propiedad mío, es un auto municipal que no tiene butacas de cuero, sino que tiene de tela».

La batalla por la yegua Julieta

El 27 de noviembre de 2021, durante el último día de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú, funcionarios del Parque Municipal vieron llegar una camioneta con un carro de arrastre adaptado especialmente para caballos. El conductor llevaba en su mano un papel notarial firmado el día anterior en que se señalaba que un agricultor del lugar le había regalado a Barriga una yegua blanca.

Se trataba de la yegua Julieta, un equino que llevaba casi siete meses dentro de las instalaciones del parque y del que Barriga había presumido anteriormente en sus redes sociales. Consultada por la prensa respecto a la polémica, Barriga aseguraría que fue ella quien puso a la yegua a disposición del municipio y acusó al alcalde Tomás Vodanovic de querer «expropiarla».

Afortunadamente, un trabajador del lugar se negó a entregar la yegua y llamó al alcalde Vodanovic, quien llegó al parque a aclarar la situación. Más tarde, el trabajador declararía a La Voz de Maipú que Barriga hizo un uso irregular del espacio durante toda su gestión, llegando incluso a celebrar su cumpleaños en las dependencias.

Cathy Barriga enfrenta este miércoles el segundo día de su formalización en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Puedes ver la audiencia en vivo en este link.