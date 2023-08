Desinformación en Chile al debate: Reacciones por comisión del gobierno

Los alcances de la Comisión Asesora Contra Desinformación.

Un amplio debate ha generado la conformación de una comisión Asesor contra la Desinformación, promovido desde el Gobierno el que estará a cargo del ministerio de ciencia. Su objetivo es entregar recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas sobre la base del análisis de la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Sin embargo, sectores políticos de oposición, han generado una serie de acciones contra esta iniciativa. En efecto, desde el Senado, por parte de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas

, se ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional declarando este jueves su admisibilidad. De esta forma, resolvió que “se otorgará traslado a S.E. el Presidente de la República y al señor Contralor General de la República, para que, en un plazo de diez días y si lo estiman pertinente, se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del Tribunal. Con ello, posteriormente, el Tribunal resolverá sobre el fondo del requerimiento, escuchando los alegatos de las partes en audiencia pública”.

Paralelamente a este requerimiento de la oposición, la senadora Claudia Pascual (PC), junto a su par del PS, Paulina Vodanovic, y las jefas de los comités DC y PPD, Yasna Provoste y Loreto Carvajal, respectivamente, concurrieron el 20 de julio hasta el Tribunal Constitucional (TC) para ingresar un “Téngase Presente” que permita al organismo ratificar que el Decreto Supremo es completamente legal, sin embargo, no ha existido pronunciamiento.

La senadora PC cuestionó que “solo una mayoría simple de los presentes en Sala para un tema tan relevante, como es venir a representar a la corporación, en nombre de todo el Senado para recurrir en contra del Gobierno de turno, en este caso por un Decreto Supremo que ha emitido en el caso de esta comisión, nos parece que es complejo porque distinto hubiera sido que la unanimidad de los comités conformado del Senado hubiéramos tomado esta decisión”.

La defensa de la Comisión Asesora Contra Desinformación en la Cámara

Este 2 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados tuvo una sesión especial para: “Analizar los alcances de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos”, instancia promovida por los sectores de oposición.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, instancia de la cual depende dicha comisión, explicó el rol de su cartera en este tema y al respecto sostuvo que la investigación y evidencia tiene que aportar en el desarrollo de las políticas públicas. Recalcó que sus definiciones no son vinculantes, sino que un insumo para avanzar en materia de desinformación.

También en representación del Ejecutivo, intervino la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. La vocera recalcó que se está frente a una problemática global, que ha sido abordada entre otros organismos por Naciones Unidas, Unesco y la Ocde.

Vallejo defendió la instancia, sosteniendo que la desinformación es un riesgo a la garantía de la libertad de expresión, una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas. “Elegimos el camino de la comisión porque este es un fenómeno complejo y dinámico”, precisó.

Asimismo, sostuvo que se requiere dar este debate con altura de miras. Explicó que la comisión asesora no legisla, no establece decretos, ni adopta medidas. “Cuando decimos que necesitamos la participación de expertos es porque queremos un debate político basado en la evidencia; lo que arroje la comisión de expertos va a contribuir muchísimo a ese debate”, sentenció.

Otras reacciones

Paralelamente, en entrevista con TV Senado, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, reconoció sentirse incómodo con la forma en que se presentó la Comisión contra la Desinformación. “no me gustó la forma como se instaló. No me gusta la forma de plantearlo, con una polémica en su instalación, en su constitución y no en el fondo. Me hubiera gustado que se hubiera llevado adelante de una forma más transversal, dialogada”, señaló el parlamentario, también admitió que “me hubiera gustado que eso fuera más socializado de manera primaria”.

Desde Coyhaique, el periodista y dirigente, Patricio Segura, recordó casos de Cambridge Analytica en 2018, “cuando se conoció que la empresa utilizó información recopilada a través de un inofensivo test en Facebook (que accedía de forma no autorizada información privada de los usuarios) para generar mensajes personalizados que cambiaran las preferencias electorales en la campaña de 2016 en que Donald Trump derrotó a Hilary Clinton. Y no sólo eso, también creó noticias falsas tendientes al mismo objetivo. Tanto la compañía como Facebook fueron multados pecuniariamente en distintos países, aunque fundamentalmente por la filtración de datos personales”.

El periodista destaca las limitaciones que existe en la tipificación penal chilena, como injurias y calumnias, agregando: “Ha quedado corta la legislación ante el avance de las cada vez más potentes y desconcertantes tecnologías de la comunicación. Más aún, la generación de contenidos por sistemas de inteligencia artificial son un salto al vacío al respecto”.

También señala segura. “A pesar de todas estas evidencias, la oposición las ha emprendido en contra de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Es posible que su leit motiv sea la ganada chica, dado que, hasta el momento y al menos en Chile, es el sector que más se ha beneficiado por esta dinámica”.

“El 5 de julio el gobierno dio a conocer la/os nueve integrantes de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Cinco hombres y cuatro mujeres apartados de la contingencia política, de ésa que paulatinamente se ha convertido en un fangal en el cual todo vale (incluso mentir). Experto/as cuya trayectoria se sustenta en investigaciones en el ámbito jurídico, de las comunicaciones y la tecnología, que aportarán luces sobre un tema del cual hay que hacerse cargo”, señala Patricio Segura.

Refiriéndose a quienes atacan la existencia de esta Comisión, segura también señalo sobre ellos: “Acusan que sería un medio para censurar, a pesar de que dicha instancia no tiene poder ejecutivo, resolutivo ni legislativo, sólo ser un espacio de reflexión que permita futuras políticas públicas para enfrentar un debate que, paradójicamente, quieren silenciar quienes dicen abogar por la libertad de expresión e información”.

El 02 de agosto de este 2023, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución, con 50 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones, cuyo, Proyecto Resolución quedó bajo el número: 1002, el que “rechaza categóricamente la utilización de mecanismos de desinformación y solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente en lo concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia.

