Despidos bajo amenaza: Este sería el crudo rostro de Papa John’s Chile

Trabajadores denuncian una cultura de precariedad, falta de implementos y persecución contra quienes exigen condiciones dignas.

Una trama de negligencia técnica y hostigamiento laboral quedó al descubierto tras la denuncia de Carolina Quevedo y el Sindicato de Papa John’s Chile. El caso, que comenzó con la desvinculación de una madre bajo la amenaza de perder la custodia de su hijo, escaló hacia una revelación de condiciones de trabajo cuestionables en diversos locales de la Región Metropolitana, donde la seguridad de operarios y clientes parece quedar en segundo plano frente a las jefaturas de turno.

Carolina Quevedo, quien dice que asumió la gerencia de locales con problemas críticos de gestión, describiendo que máquinas cortadoras de vegetales cuyos seguros eran reemplazados por lápices pasta y productos empujados con las manos por falta de palancas. «Los muebles de la cámara fría y las cajas de colaciones estaban llenos de hongos, y las escaleras no tenían gomas antideslizantes; no entiendo cómo no denunciaron esto antes», relató la extrabajadora, quien asegura que sus intentos por subsanar estas faltas fueron recibidos con hostilidad por sus superiores.

El conflicto se agudizó cuando Quevedo, amparada en el artículo 22 del Código del Trabajo, llegó a trabajar más de 75 horas semanales para revertir los malos indicadores de tiendas heredadas de amigos de la supervisión. A pesar de lograr metas históricas de venta, el trato recibido fue el amedrentamiento, ya que le señalaron que «si quieres mantener tu puesto, mantén la boca cerrada». Esa fue la respuesta que recibió tras exponer que su antecesor entregó locales sin alarmas, sin elementos de protección personal y con graves infracciones sanitarias.

La persecución tuvo su peak el 9 de enero de este año, cuando se utilizó la presencia del hijo de Carolina en el local —quien la acompañaba desde 2021 por falta de cuidadores— como excusa para forzar su salida. Según Quevedo, la supervisora la presionó para firmar una renuncia voluntaria: «Me dijo que si no renunciaba me iba a quedar con los papeles manchados y me insinuó que se podía meter protección infantil por explotación; el miedo a perder a mi hijo me hizo firmar», sostiene.

Francisco De Abreu, tesorero del Sindicato de los trabajadores de Papa Jhon’s, denunció que ahí se opera bajo una lógica de «amiguismo» donde se protege a jefaturas con denuncias por acoso, mientras se castiga a quienes cumplen con la normativa. «La empresa defendió la postura de haber hecho renunciar a la chica y negaron la amenaza, poniendo en duda la palabra de una madre que dejó todo por sacar adelante esos locales», afirmó, viendo en este caso un patrón de discriminación de género y castigo al liderazgo femenino.

La denuncia también apunta a una alarmante falta de control de calidad, pues Quevedo asegura haber encontrado alimentos vencidos en locales bajo la supervisión de amigos de la gerencia de mercado. «Trabajaban con masas fermentadas y vegetales pasados; si el cliente reclama, le dan un cupón de un peso para una pizza gratis y así tapan el problema», sentenció la exjefa de tienda, quien hoy cuenta con más de 30 testigos para su demanda legal que tendrá audiencia el próximo 26 de marzo.

Actualmente, el sindicato y los trabajadores afectados exigen que Papa John’s reconozca el «derecho adquirido» de las madres trabajadoras y detenga las prácticas de coacción. Carolina Quevedo busca que la justicia anule su renuncia forzada y se reconozca su indemnización por años de servicio, tras haber entregado su tiempo personal, festivos y vacaciones a una empresa que, en sus palabras, «utilizó lo que más quiero para golpearme cuando mi gestión les resultó incómoda», puntualizó.

