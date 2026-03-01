Destapan brutal caso de maltrato animal en Litueche: rescatan novillo encadenado para rodeo, ocho perros maltratados con tres galgos fracturados

Rescatan en Litueche a novillo usado para prácticas de rodeo y a ocho perros maltratados: tres galgos estaban fracturados

Los perros rescatados en Litueche, varios con fracturas, estaban amarrados junto a restos de animales cercenados y se alimentaban de una cabeza de vaca en descomposición. El escenario dantesco, donde también un novillo era torturado para rodeos, refleja un caso extremo de crueldad animal.

Imagen con el rescate del novillo, operativo encabezado por Luis Galgo Catalina Cuadra y Javiera de La Fuente.

Un impactante caso quedó al descubierto este lunes 24 de febrero en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, luego de que, por orden del fiscal y tras reiteradas denuncias, se concretara el rescate de un novillo topero que habría sido utilizado de manera sistemática para prácticas de rodeo.

El animal, visiblemente alterado y con evidente pánico a los caballos, era mantenido amarrado con una cadena sujeta directamente a sus cuernos y fijada a un pilar del lugar. Al momento del rescate aún portaba la cadena con la que era inmovilizado. Según los antecedentes recabados, el novillo era utilizado de forma reiterada en prácticas de rodeo, siendo sometido a situaciones de alto estrés y sufrimiento.

Durante el procedimiento, las autoridades y equipos presentes constataron además un escenario especialmente perturbador. En el centro del lugar se encontraron restos de animales cercenados, lo que evidenciaría mutilaciones. Entre ellos, incluso, había la cabeza de una vaca con los ojos abiertos. Los animales rescatados permanecían amarrados alrededor de estos restos, con cuerdas de un largo tal que les permitía alcanzar y alimentarse de partes de la vaca muerta en avanzado estado de descomposición, con presencia de larvas. La escena fue descrita por los intervinientes como un espacio de extrema crueldad y tortura.

En el mismo procedimiento se rescataron ocho perros, cuatro de ellos galgos. Tres de los canes presentaban fracturas sin tratamiento veterinario, además de signos compatibles con abandono y maltrato prolongado.

El operativo fue encabezado por Luis Galgo, la abogada Catalina Cuadra y Javiera de La Fuente, quienes actuaron tras recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre las condiciones en que se encontraban los animales.

El cuestionamiento al rodeo no es marginal ni aislado. De acuerdo con una medición realizada por Criteria por encargo de la ONG Animal Libre, un 64% de las personas encuestadas rechaza que esta práctica sea considerada deporte nacional, mientras que un 63% la identifica derechamente como una forma de maltrato animal. Las cifras reflejan un cambio cultural profundo y desmienten la idea de que el rodeo represente a Chile. Para la organización, estos resultados evidencian una creciente preocupación ciudadana frente al estrés extremo, las lesiones y los daños físicos que experimentan los animales sometidos a este tipo de espectáculos.

Recuperación en Santuario Empatía

Actualmente, el novillo se encuentra bajo el cuidado de Eliana Albasetti y Federico Koch en Santuario Empatía, espacio dedicado al rescate, rehabilitación y cuidado permanente de animales mal llamados “de producción” o “de explotación”.

Eliana Albasetti, activista por los derechos animales y fundadora del santuario, enfatizó la relevancia de denunciar este tipo de hechos: “Este novillo topero fue usado como un objeto, amarrado por sus propios cuernos y forzado a situaciones que le generaron terror. Lo mismo ocurrió con los perros fracturados. Si no fuera por las denuncias, hoy seguirían sufriendo. Es fundamental que las personas entiendan que denunciar salva vidas y que estas prácticas crueles no pueden seguir normalizándose”.

Por su parte, el concejal de Colina y cofundador de Santuario Empatía, Federico Koch, señaló: “Lo que vimos en este rescate es el reflejo del daño que generan prácticas donde los animales son considerados herramientas. El rodeo y el uso de galgos dejan consecuencias físicas y psicológicas evidentes. Esto definitivamente no representa a Chile. Como autoridad animalista y ciudadano, declaro que no podemos ser indiferentes ante el maltrato”.

Los animales rescatados se encuentran en evaluación veterinaria y bajo monitoreo constante. Las organizaciones involucradas anunciaron que continuarán con las acciones legales correspondientes y reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación de maltrato animal ante las autoridades competentes.

El caso de Litueche vuelve a encender las alarmas sobre la urgente necesidad de fortalecer la fiscalización y avanzar hacia una cultura de respeto y protección efectiva de los animales en Chile.

