Destituida vicepresidenta del Parlamento Europeo por caso de soborno y corrupción «de proporciones épicas»

El parlamento europeo ha votado para despojar a una eurodiputada griega implicada en un escándalo de soborno y corrupción de su papel como una de las vicepresidentas del organismo.

Los eurodiputados votaron por 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, para destituir a Eva Kaili como una de las 14 vicepresidentas del parlamento, luego de una decisión a favor de la medida por parte de los principales líderes de la asamblea.

“Los presidentes de los grupos en el Parlamento Europeo votaron por unanimidad a favor de la destitución del vicepresidente Kaili”, tuiteó el eurodiputado alemán Terry Reintke, copresidente del grupo Verde, antes de la votación. “También acordamos una investigación completa sobre el asunto y tomar más medidas preventivas”.

El parlamento europeo se ha visto sacudido por el mayor escándalo de su historia, desde que la fiscalía belga anunciara que había acusado a cuatro personas de corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal, como parte de una investigación sobre los intentos de un Estado del Golfo, nombrado por el belga Medios como Qatar, para comprar influencia en la asamblea.

La policía ha allanado las oficinas del Parlamento Europeo y 19 casas particulares desde el viernes, búsquedas que han arrojado datos y cientos de miles de euros en efectivo.

Kaili es una de las cuatro personas acusadas, aunque no ha sido nombrada oficialmente. Ha sido puesta bajo custodia y será llevada ante un juez el miércoles.

Rompiendo el silencio de Kaili el martes, su abogado dijo que era inocente. “Su posición es que ella es inocente. Ella no tiene nada que ver con los sobornos de Qatar”, dijo su abogado, Michalis Dimitrakopoulos, al canal de televisión griego Open TV.

La policía incautó ordenadores, teléfonos móviles y 600.000 euros (515.000 libras esterlinas) en efectivo en una vivienda, así como 150.000 euros en un piso de un eurodiputado y “varios cientos de miles de euros” en una habitación de hotel de Bruselas, según el fiscal.

Cuando se le preguntó si se encontró dinero en efectivo en la casa de Kaili, Dimitrakopoulos dijo: “No estoy confirmando ni negando. Hay confidencialidad. No tengo idea si se encontró dinero o cuánto se encontró”.

Kaili fue expulsada del grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y del partido Pasok de Grecia, y las autoridades griegas congelaron sus activos.

Un eurodiputado del partido gobernante Disy de Chipre afirmó que Kaili se acercó a él para enmendar un informe parlamentario europeo muy crítico sobre LGBTQ y otros derechos humanos en el estado del Golfo.

“Esto puede pasar entre colegas”, dijo Loucas Fourlas a Sigma TV. “Pero cuando vi las enmiendas concernientes a Qatar, se me puso una pulga en la oreja y llamé al director general del Ministerio de Relaciones Exteriores y le dije que, como Chipre, no deberíamos involucrarnos. La enmienda decía que Qatar no era tan estricto con los derechos humanos y la homosexualidad […] cosas que habrían suavizado el informe”.

Los eurodiputados pospusieron una votación sobre la concesión de derechos de viaje sin visa a los ciudadanos de Qatar a la UE que estaba programada para esta semana. ​​

“Debemos asegurarnos de que este proceso no haya sido influenciado por la corrupción”, dijo el eurodiputado verde alemán Erik Marquardt, quien está a cargo del expediente, que también afecta a Kuwait, Omán y Ecuador.

“También tenemos que asegurarnos de que cualquier intento de atentar contra nuestra democracia tenga consecuencias. Por ahora, no procederemos hacia la liberalización de visas para Qatar”.

Por otra parte, el eurodiputado liberal español José Ramón Bauzá anunció que suspendía el grupo de amistad UE-Qatar. Dichos grupos de amistad no tienen estatus oficial y, según el sitio web del Parlamento Europeo, “a veces están patrocinados por cabilderos y gobiernos extranjeros”.

Qatar ha negado haber actuado mal.

Se espera que los líderes de la UE discutan el escándalo cuando se reúnan con la presidenta del parlamento europeo, Roberta Metsola, el jueves en una cumbre regular en Bruselas. La presidenta del ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que las acusaciones eran de «máxima preocupación» y prometió cumplir una promesa de 2019 de establecer un organismo de ética independiente para todas las instituciones de la UE.

The Guardian también entiende que al menos cuatro eurodiputados del grupo de Socialistas y Demócratas que emplean asistentes parlamentarios sujetos a la investigación de la policía belga han renunciado a sus cargos en el parlamento mientras la investigación está en curso, a pedido del grupo.

La ONG anticorrupción Transparencia Internacional dijo que el asunto parecía ser «un escándalo de soborno y corrupción de proporciones épicas» que exigía «una reforma radical de los sistemas de ética e integridad de las instituciones de la UE».

Fuente: The Guardian