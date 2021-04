¡Detención masiva! Carabineros sorprendió a 87 personas infringiendo las normas sanitarias en un motel de La Florida

Un operativo de fiscalización de Carabineros, realizado alrededor de las 4:00 de la madrugada de este domingo, dejó a un total de 87 detenidos (43 parejas y la administradora) en el Motel Trinidad de la comuna de La Florida, por infringir las normas sanitarias contra el Covid-19.

Según los antecedentes entregados por la institución, funcionarios de la 36ª Comisaría de La Florida llegaron hasta el recinto, donde se entrevistaron con la administradora y le solicitaron el listado de los clientes que en ese momento se encontraban ahí.

Luego fiscalizaron la totalidad de las habitaciones, verificando que la mayoría de los pasajeros no contaban con un salvoconducto o sólo contaban con el permiso de desplazamiento general o el permiso único colectivo –que no registraban como domicilio particular la dirección del motel–.

Desde Carabineros, señalaron que es una situación irregular, ya que «el plan Paso a paso prohíbe el traslado a una residencia no habitual». Ante esto, fueron detenidas 87 personas, incluyendo a 86 clientes más la administradora. Todos eran residentes de la Región Metropolitana, que se encuentra en Fase 1.

Se trata de 43 hombres adultos, 43 mujeres adultas y una menor de edad, quienes fueron trasladados hasta la 36ª Comisaria de La Florida, reseño Emol.

El Capitán Juan Pablo Martínez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que los funcionarios policiales fiscalizaron el motel, «pudiendo comprobar que en los registros de ingreso la totalidad de los pasajeros que en esos momentos se encontraban señalaron como domicilio particular uno ubicado en la Región Metropolitana; esta situación llamó profundamente la atención, por cuanto existe una prohibición en las comunas que se encuentran en fase 1 de residir en un lugar que no sea el habitual».

Indicó que de acuerdo con estos antecedentes, «se efectuó la fiscalización de cada uno de los pasajeros, logrando comprobar que la mayoría de éstos mal utilizaba el permiso entregado por el empleador, por cuanto no se encontraban en su domicilio y no estaban ejerciendo la actividad laboral que en ese permiso se señalaba. De igual forma, muchos de ellos no portaban ningún tipo de permiso».