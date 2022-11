Detenidas 46 personas por atentado terrorista que dejó seis muertos y 81 heridos en Estambul

El ministro del Interior de Turquía acusó a los militantes kurdos en el norte de Siria de ser responsables de un atentado con bomba en una concurrida calle comercial de Estambul que mató a seis personas, y dijo que un sospechoso había sido arrestado.

Seis personas murieron y 81 resultaron heridas cuando una bomba estalló en la popular vía peatonal de Estambul, la avenida İstiklal, programada para atacar cuando estaba más concurrida. El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdağ, dijo que “una mujer se sentó en un banco allí durante 45 minutos”, y que la explosión ocurrió momentos después de que ella se fuera.

El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, dijo el lunes temprano que el ataque estaba planeado en una ciudad de mayoría kurda en el norte de Siria, y culpó a militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG).

“Nuestra evaluación es que la orden del ataque terrorista mortal provino de Ayn al-Arab en el norte de Siria, donde el PKK/YPG tiene su sede siria”, dijo.

El PKK negó su participación el lunes y dijo en un comunicado en su sitio web que «está fuera de cuestión que ataquemos a civiles de cualquier manera».

Si bien los militantes kurdos y los atacantes vinculados al Estado Islámico (EI) han sido culpados por los ataques en el centro de Estambul en el pasado, ningún grupo ha reivindicado oficialmente el ataque hasta el momento.

Ankara, Washington y la UE etiquetan al PKK como un grupo terrorista, derivado de su insurgencia de décadas que exige el autogobierno kurdo en el sureste de Turquía. El YPG comparte lazos con el PKK, pero es parte de las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos que lucharon contra los militantes del Estado Islámico en el norte de Siria.

La policía de Estambul dijo que 46 personas habían sido detenidas en total.

El jefe de comunicaciones de la presidencia turca, Fahrettin Altun, aludió al impacto potencial en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, derivado del descontento a largo plazo de Ankara con el respaldo estadounidense a los grupos kurdos en el norte de Siria.

“La comunidad internacional debe prestar atención. Los ataques terroristas contra nuestros civiles son consecuencias directas e indirectas del apoyo de algunos países a los grupos terroristas. Deben cesar de inmediato su apoyo directo e indirecto si quieren la amistad de Türkiye”, dijo.

Soylu agregó que Turquía “no aceptará mensajes de condolencia” de Estados Unidos sobre el ataque.

El PKK también es objetivo habitual de las operaciones militares turcas en el norte de Irak, mientras que Ankara también ha bloqueado la entrada de Suecia en la OTAN tras acusarlo de indulgencia con el grupo.

Hablando poco antes de partir para la cumbre del G20 del martes en Bali, Recep Tayyip Erdoğan habló de un «ataque traicionero» y agregó: «Los responsables serán castigados».

Los videos publicados en línea desde el momento del ataque mostraban a personas aterrorizadas corriendo y tratando de buscar refugio en las tiendas cercanas mientras una bola de fuego se elevaba sobre sus cabezas. Los compradores que anteriormente habían estado paseando bajo el sol de la tarde se abrazaron con miedo antes de darse la vuelta para huir.

El defensor del pueblo de los medios de comunicación de Turquía, RTÜK, prohibió temporalmente informar sobre la explosión, impidiendo que las emisoras muestren el momento en que se produjo la explosión o las consecuencias inmediatas, “para evitar transmisiones que puedan crear miedo, pánico y agitación en la sociedad y puedan servir a los propósitos de organizaciones terroristas”.

La organización de vigilancia de la libertad web NetBlocks dijo que los datos de la red mostraban que las autoridades turcas estaban restringiendo el acceso a las plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook después del ataque. “El acceso a la información es vital en tiempos de emergencia. La investigación muestra que las restricciones de las redes sociales aumentan la información errónea después de los incidentes y ataques de seguridad”, dijo el fundador de NetBlocks, Alp Toker.

El parlamento turco aprobó recientemente una nueva ley radical que prohíbe la «desinformación», según la cual los usuarios de las redes sociales o los periodistas acusados ​​de violarla podrían ser encarcelados hasta por tres años. El jefe de RTÜK, Ebubekir Şahin, advirtió a los ciudadanos que no difundan información errónea sobre el ataque. “Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos. Por favor, no confíe en información de fuentes poco claras. Obtengamos información de fuentes confiables. No difundamos información falsa sin saberlo”, dijo.

Turquía fue golpeada por una serie de atentados mortales entre 2015 y 2017 por parte del Estado Islámico y grupos kurdos ilegales.

Incluyeron un ataque suicida con bomba en la misma calle el 19 de marzo de 2016, que mató a cinco personas e hirió a 36. La policía turca dijo más tarde que el atacante tenía vínculos con el Estado Islámico.

En enero de ese año, un terrorista suicida en el concurrido distrito de Sultanahmet mató a 13. En junio, atacantes armados con armas automáticas y cinturones explosivos atacaron la entrada del aeropuerto Atatürk de Estambul, matando a 45 personas además de los atacantes e hiriendo a más de 230.

“Sin saber quién está detrás de este ataque, el hecho de que este sea el primer ataque terrorista en seis años trae terribles recuerdos del período 2015-16 cuando cientos de personas murieron en Turquía”, dijo Soner Cagaptay, del grupo de expertos Washington Institute for Near East Policy. .

“Creo que, como resultado, podríamos ver un endurecimiento del electorado hacia la derecha”, agregó, señalando las elecciones que se realizarán en Turquía el próximo año, si no antes. “Creo que la misma línea de tendencia podría mantenerse nuevamente, que cualquiera que se presente como un candidato de seguridad que se oponga al terrorismo podría consolidar su base”.

