Detienen a empresario de Las Condes por brutal golpiza a su expareja: Cámaras de seguridad lo captaron arrastrándola hasta el ascensor

El empresario Carlos Gutiérrez fue detenido durante la tarde de este sábado tras agredir brutalmente a su expareja en un domicilio de las Condes. La mujer debió ser rescatada por los vecinos y la conserje del edificio y posteriormente derivada a un médico, quien concluyó que fue víctima de femicidio frustrado.

Según informó 24 Horas, la mujer -identificada como Javiera- se encontraba en un auto con Gutiérrez cuando él comenzó a golpearla y a llevarla arrastrando hasta el edificio donde vivía.

«De la nada me agrede con un puño de costado, yo le pido que pare el auto. En algún momento se pone el semáforo en rojo, trato de bajarme y él me agarra del pelo y me azota la cabeza contra el volante. Llegamos al estacionamiento de su casa, ahí él me baja del pelo y me arrastra hasta el ascensor», relató la víctima.

Afortunadamente, los hechos fueron presenciados por la conserje del edificio a través de las cámaras de seguridad. La trabajadora dio aviso inmediato a Carabineros, quienes no tardaron en llegar al lugar junto a personal de seguridad de la municipalidad.

Una vez llegados al edificio, los funcionarios policiales derribaron la puerta de la vivienda a patadas y se encontraron con el sujeto golpeando furiosamente a la mujer, quien se encontraba en el suelo, incapaz de levantarse. Según relató la hermana de la víctima, Gutiérrez tuvo que ser reducido con gas pimienta debido a que se encontraba fuera de control.

«Si no llegan los vecinos a tiempo y paz ciudadana yo creo que me pudo haber matado. Me dijo textual que me iba a matar y me culpaba a mí del show y que si no me quedaba callada más me iba a pegar», detalló Javiera.

La mujer quedó con una fractura nasal, signos de estrangulamiento y varias lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que el parte médico concluyó que fue víctima de femicidio frustrado. El agresor, por su parte, fue formalizado y dejado en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1.

Cabe recalcar que Carlos Gutiérrez mantenía una orden de alejamiento de su expareja por haberla agredido en el pasado. Si bien la relación había terminado hace dos años, Gutiérrez siguió acosándola al punto de que la mujer se vio obligada a mantener protección policial en su domicilio hasta hace unos meses atrás.