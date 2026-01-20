Detienen a sujeto que intentaba iniciar incendio en Penco: Portaba un encendedor y una bolsa de nylon

El hombre de 50 años fue detenido tras ser sorprendido iniciando un incendio con productos inflamable

Autor: Leonardo Buitrago
El hombre de 50 años fue detenido tras ser sorprendido iniciando un incendio con productos inflamable. Personal policial informó que mantenía antecedentes penales por delitos asociados a hurto, consumo de drogas y robo de uso de bienes nacionales.

Carabineros detuvo durante la noche del lunes a un hombre de 50 años mientras intentaba iniciar un incendio en el sector Cancha El Cura de Penco, en la región del Biobío. El sujeto fue sorprendido por vecinos y posteriormente por el personal uniformado, quienes le incautaron elementos presuntamente destinados a provocar un siniestro.

El procedimiento se inició gracias a la rápida acción de la comunidad. Según el reporte policial, habitantes del sector alertaron sobre un individuo actuando de manera sospechosa. Personal de Carabineros y Bomberos se dirigió de inmediato a la calle Esteban Sosa, altura número 440, en el sector Villa Margarita, donde procedieron a la detención.

El mayor de Carabineros, Bruno Gallardo, detalló los elementos encontrados en poder del detenido. “Se le incautó a la persona un encendedor con el cual presuntamente estaba encendiendo fuego, como también una bolsa de nylon, en la cual mantenían en su interior un cable con cobre”, relató la autoridad policial

El individuo fue conducido a la Tercera Comisaría de Penco para formalizar su detención. La investigación reveló que el hombre mantiene antecedentes penales por delitos asociados a hurto, consumo de drogas y robo de uso de bienes nacionales. Debido a la naturaleza de los hechos y su historial, las autoridades no descartan una posible participación en la iniciación de incendios forestales.

Reacciones de las Autoridades

La detención generó reacciones parte de las autoridades locales y nacionales, quienes se encuentran en estado de máxima alerta ante la catástrofe incendiaria que ha afectado a la zona centro-sur del país, con un saldo trágico de 20 fallecidos según el último balance gubernamental.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, calificó el incidente como “extremadamente grave” y destacó el rol fundamental de la comunidad en la prevención y la rápida alerta de los vecinos del sector, quienes avisaron oportunamente a las autoridades, consignó Bio Bío Chile.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al caso y emitió un mensaje de advertencia a quienes atenten contra la seguridad pública mediante el fuego.

“Carabineros ha procedido a la detención de una persona que ha sido sorprendida con la intención de provocar un incendio en Penco. Obviamente, está a disposición de las instituciones correspondientes para llevar adelante las investigaciones que nos permitan el esclarecimiento de este caso”, indicó el secretario de Estado.

Elizalde fue enfático al señalar que “los hechos vinculados a incendios forestales no van a quedar en la impunidad”.

El detenido permanece a la espera de su control de detención, el cual está programado para la mañana de este martes 20 de enero, donde la justicia determinará las medidas cautelares y los cargos en su contra.

Detenido en la región del Maule

Paralelamente, en la región del Maule, la Fiscalía local informó sobre otra detención relacionada con el uso indebido del fuego.

“Un sujeto de nacionalidad boliviana es detenido y pasa a control de detención por orden de la Fiscalía de Flagrancia por uso ilícito del fuego”, publicó el ente persecutor en su cuenta en X.

Según la Fiscalía el hombre “fue sorprendido quemando ramas en el Fundo Corinto, comuna de Pencahue» y se prevé que este martes será formalizado de cargos en Talca.

