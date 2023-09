Detienen al mayor en retiro del Ejército, Diego Pincheira, acusado de lanzar un gato desde un séptimo piso en Las Condes

Detienen a oficial en retiro del Ejército, Diego Pincheira Günder, acusado de lanzar un gato desde el séptimo piso

La denuncia fue efectuada por la Fundación Alma De Gato Chile, quienes denunciaron los hechos en redes sociales, anunciando una querella en contra del oficial en retiro.

Al respecto, señalaron. “Se suscitó un maltrato animal inexplicable en calle el Dante 4200 Dpto 706 Las Condes por parte de el ex Mayor del ejército Diego Pincheira Gundert, quien arrojó por el balcón de su dpto a su gato (de raza) amarrado de las patitas y con un calcetín en la cabeza que estaba amarrado a su collar”.

De acuerdo a la versión de ADN Radio, El detonante de esta situación fue el hallazgo de un gato sin vida en el jardín del condominio. “Los vecinos de la comunidad residencial fueron los que alertaron a las autoridades al notar esta perturbadora escena. El animal fue reconocido y, posteriormente, se identificó a su dueño”, consigna el medio.

De acuerdo a lo informado por ADN Radio, el mayor en retiro del Ejército, Diego Pincheira Günder, habría sido detenido por Carabineros de la 17 Comisaría bajo los términos de la Ley Cholito. El medio señaló que tomó contacto con Carabineros, quienes confirmaron que el oficial en retiro había sido apercibido por este incidente

El relato de los hechos

Fundación Alma De Gato Chile, a través de su cuenta en Instagram y replicado en diversos medios informativos, relató los hechos:

Amigos hoy en la tarde se suscitó un maltrato animal inexplicable en calle el Dante 4200 Dpto 706 Las Condes por parte del ex Mayor del ejército Diego Pincheira Gundert (corregimos la info ya que tuvimos información de la institución que está retirado) quien arrojó por el balcón de su dpto a su gato (de raza) amarrado de las patitas y con un calcetín en la cabeza que estaba amarrado a su collar, vecinos del edificio se percataron de esta aberración quienes intentaron de alguna forma dar asistencia y desamarrar al gatito pero este ya estaba muerto. Aún no hay información si el gato fue tirado muerto o aún estaba vivo, los vecinos se acercaron a su dpto el no abrió una hora después bajo en primera instancia reconoció el maltrato pero luego de desdijo culpando a su hijo al llegar carabineros y pdi al lugar subieron al dpto y no había ningún niño ni menor de edad estaba vacío. Pdi se llevó el cuerpo del gatito para realizar una necropsia y continuar con las denuncias por maltrato animal, el sujeto fue detenido pero como pasa en todas las causas animales si ya no fue liberado lo harán en las próximas horas.

No subimos imágenes del gatito por qué son muy crudas y no hay forma alguna de poder cubrirlas. Nos informaron que en el mismo edificio vive el fiscal metropolitano Xavier Armendáriz necesitamos llegar a él para que nos ayude a sacar los gatos que quedan en el departamento de este monstruo que corren peligro. Amigos NADA JUSTIFICA UN ACTO INHUMANO COMO ESTE, si esto fue hecho por un menor de edad o por el no le quita ningún tipo de responsabilidad. Nosotros como fundación vamos a seguir todas las denuncias y querellas en este caso en conjunto con nuestra área legal.

